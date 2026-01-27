Border 2 Worldwide Collection: भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', सनी देओल-वरुण धवन की फिल्म ने तोड़ा रिकॉर्ड

सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की फिल्म बॉर्डर 2 का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इस फिल्म का जलवा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जमकर कायम है. आइए जानते हैं फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में.

बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल का जादू जब चलता है, तो कई रिकॉर्ड्स टूट जाती हैं. 'बॉर्डर 2' ने तो रिलीज होते ही ऐसा गदर मचाया है कि बड़े-बड़े ट्रेड एक्सपर्ट भी एकदम हैरान रह गए. वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की मौजूदगी वाली इस वॉर-ड्रामा फिल्म ने महज 4 दिनों के भीतर दुनिया भर में 250 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है. फिल्म की शुरुआत ही धमाकेदार रही. पहले दिन इसने 30 करोड़ बटोर कर साफ कर दिया था कि यह लंबी चलने वाली फिल्म है. लेकिन असली जादू तो रिपब्लिक डे वाले वीकेंड पर देखने को मिला. 26 जनवरी की देशभक्ति की लहर ने फिल्म की कमाई में ऐसा इजाफा किया कि चौथे दिन यानी पहले सोमवार को फिल्म ने सीधे 56 करोड़ कूट डाले.

फिल्म ने कितनी की कमाई?

इस फिल्म ने इंडिया में इन चार दिनों में 177 करोड़ की कमाई की. वहीं इसका कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 212.5 करोड़ रहा. फिल्म ने विदेशों में करीब $4.3 मिलियन यानी लगभग 38 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. वहीं इस फिल्म का वर्ल्डवाइड टोटल कलेक्शन लगभग 251 करोड़ का रहा है. 'बॉर्डर 2' की रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने सलमान खान की 'सिकंदर' (लाइफटाइम ₹184 करोड़) और अजय देवगन की 'रेड 2' (लाइफटाइम ₹243 करोड़) की कुल कमाई को सिर्फ 4 दिनों में ही पीछे छोड़ दिया है. अब तो बस 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने की देर है, जो अगले एक-दो दिन में बड़े आराम से होता दिख रहा है.

क्यों हो रही है नोटों की बारिश?

सनी देओल की 'दहाड़' के साथ वरुण धवन का जोश और दिलजीत की सादगी लोगों को थिएटर तक खींच रही है. निर्देशक अनुराग सिंह ने फिल्म में देशभक्ति और जज्बातों का ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन किया है कि सिनेमाघरों में 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' के नारे गूंज रहे हैं. 1997 वाली 'बॉर्डर' का जो क्रेज था, वह आज भी लोगों के दिलों में ताजा है, जिसका पूरा फायदा इस सीक्वल को मिल रहा है. भूषण कुमार और निधि दत्ता के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म 2026 की पहली 'मेगा ब्लॉकबस्टर' बनने की राह पर है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

