Chand Mera Dil Box Office Collection Day 3: बॉक्स ऑफिस पर चला 'चांद मेरा दिल' का जादू, संडे को फिल्म ने की ताबड़तोड़ कमाई

Chand Mera Dil Box Office Collection Day 3: सिनेमाघरों में इन दिनों फिल्मों का महामुकाबला देखने को मिल रहा है. 'राजा शिवाजी', मलयालम सिनेमा की ब्लॉकबस्टर 'दृश्यम 3' और 'पति पत्नी और वो 2' जैसी बड़ी फिल्मों के एक साथ मैदान में होने के बावजूद, अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की नई फिल्म 'चांद मेरा दिल' बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से डटी हुई है. करण जौहर की फिल्म 'कल हो ना हो' के मशहूर गाने की लाइनों की याद दिलाने वाली इस फिल्म ने अपने अनोखे मिजाज से दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाबी हासिल की है. विवेक सोनी के निर्देशन में बनी यह रोमांटिक थ्रिलर फिल्म हर दिन के साथ अपनी कमाई में इजाफा कर रही है.
'चांद मेरा दिल' की बॉक्स ऑफिस जर्नी पहले ही दिन से काफी सकारात्मक रही है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी लेकिन बेहद मजबूत शुरुआत की थी. पहले दिन फिल्म का खाता 3 करोड़ रुपये से खुला था, जिसके बाद शनिवार को इसके कलेक्शन में 15 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई. अब फिल्म के तीसरे दिन यानी रविवार के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, जो मेकर्स के चेहरे पर खुशी लाने के लिए काफी हैं.
ट्रेड एनालिस्ट सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार की छुट्टी का फिल्म को पूरा फायदा मिला है. इस रोमांटिक फिल्म ने अपने तीसरे दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 4 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. शनिवार के मुकाबले रविवार की कमाई में करीब 50 लाख रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है.
पहला दिन (शुक्रवार)- 3.00 करोड़
दूसरा दिन (शनिवार)- 3.75 करोड़
तीसरा दिन (रविवार)- 4.35 करोड़
कुल नेट कलेक्शन- 10.75 करोड़ (लगभग)
कुल ग्रॉस कलेक्शन- 12.52 करोड़
मल्टीपल क्लैश और सीमित स्क्रीन्स मिलने के बावजूद पहले तीन दिनों में करीब 11.10 करोड़ रुपये का नेट और 12.50 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन करना इस बात का सबूत है कि दर्शकों को फिल्म का कंटेंट पसंद आ रहा है.
फिल्म की कहानी की बात करें तो यह बॉलीवुड लव स्टोरीज से काफी अलग है. यह कहानी है एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले आरव (लक्ष्य लालवानी) और चांदनी (अनन्या पांडे) की. दोनों के बीच कॉलेज के दिनों में बेपनाह प्यार होता है, जो आगे चलकर शादी के पवित्र बंधन में बदल जाता है. लेकिन असली थ्रिल और ट्विस्ट शादी के बाद शुरू होता है, जब उनका यह खूबसूरत रिश्ता धीरे-धीरे 'टॉक्सिक' होने लगता है. हालात इस कदर बिगड़ते हैं कि दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.