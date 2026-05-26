Chand Mera Dil Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में 'चांद मेरा दिल' का कैसा रहा हाल? जानें अनन्या-लक्ष्य की फिल्म का कलेक्शन

Chand Mera Dil Box Office Collection Day 4: करण जौहर के प्रोडक्शन की फिल्म 'चांद मेरा दिल' का बॉक्स ऑफिस पर कमाल जारी है. अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की इस इंटेंस लव स्टोरी ने वीकेंड पर शानदार कमाई के बाद मंडे टेस्ट में भी अपनी पकड़ मजबूत रखी है.

Chand Mera Dil box office collection

Chand Mera Dil Box Office Collection Day 4: बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर के बैनर तले बनी फिल्म 'चांद मेरा दिल' में लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से काफी हरी झंडी मिली है. हालांकि, फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी धीमी रही थी और इसने अपने ओपनिंग डे पर करीब 3 करोड़ का बिजनेस किया था. लेकिन वीकेंड आते ही फिल्म की किस्मत चमक गई और इसके कलेक्शन में एक बड़ा उछाल देखने को मिला. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में कुल 11.10 करोड़ की शानदार कमाई की. अब हर कोई यह जानने के लिए बेताब है कि इस लव स्टोरी ने अपने चौथे दिन यानी पहले सोमवार (मंडे टेस्ट) को कितना नोट छापा है.

मंडे टेस्ट में कैसा रहा हाल?

शुरुआती आंकड़ों और कयासों की मानें तो, वर्किंग डे होने के बावजूद सोमवार को 'चांद मेरा दिल' की रफ्तार एकदम से ठप नहीं हुई है. 'चांद मेरा दिल' अपने पहले सोमवार को करीब 2.25 करोड़ के आसपास का बिजनेस की है. चार दिनों में फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन लगभग 13.25 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि एक मिड-बजट रोमांटिक फिल्म के लिए काफी बढ़िया संकेत है.

इससे पहले, फिल्म ने अपने पहले रविवार यानी तीसरे दिन भारत भर में 4,722 शोज के जरिए 4.35 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. शनिवार की कमाई 3.75 करोड़ के मुकाबले रविवार को फिल्म के बिजनेस में 16 फीसदी की मजबूत बढ़त देखी गई. इस तरह फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 13.25 करोड़ और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 15.76 करोड़ तक जा पहुंचा था.

तरण आदर्श ने दिए 3.5 स्टार

मशहूर फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी इस फिल्म को देखा और इसे 3.5 स्टार की दमदार रेटिंग दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, "कुछ अनपेक्षित देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यह आपकी आम प्रेम कहानियों जैसी बिल्कुल नहीं है. शानदार एक्टिंग, दिल को छू लेने वाले इमोशनल सीन्स और रूहानी म्यूजिक इस फिल्म की असली ताकत हैं. हालांकि, इसका सेकेंड हाफ थोड़ा और क्रिस्पी हो सकता था."

डायरेक्टर विवेक सोनी के मुरीद हुए क्रिटिक्स

तरण आदर्श ने फिल्म के डायरेक्टर विवेक सोनी के काम की भी खुलकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "निर्देशक विवेक सोनी ने कहानी में जो अपनापन और आम जिंदगी से जुड़े पल दिखाए हैं, वो तारीफ के काबिल हैं. फिल्म का इमोशनल कोशंट इसे एक अलग लेवल पर ले जाता है. विवेक ने कहानी के सस्पेंस और तनाव को धीरे-धीरे बढ़ाया है, जिससे कहीं भी जल्दबाजी नहीं लगती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.