Chand Mera Dil Box Office Collection Day 5: मंगलवार को कैसा रहा ‘चांद मेरा दिल’ का बिजनेस? जानें अनन्या पांडे की फिल्म का कलेक्शन

Chand Mera Dil Box Office Collection Day 5: अगर आप भी इस हफ्ते सिनेमाघरों का रुख करने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की नई फिल्म 'चांद मेरा दिल' का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल है, तो हम आपके लिए पूरी रिपोर्ट लेकर आए हैं. फिल्म को रिलीज हुए पांच दिन हो चुके हैं, लेकिन क्रिटिक्स और दर्शकों के मिले-जुले रिव्यू के बाद अब इसका बॉक्स ऑफिस पर टिकना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है. आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि फिल्म ने अब तक कितने नोट छापे हैं.
बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बताने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'चांद मेरा दिल' ने अपने पहले मंगलवार यानी पांचवें दिन करीब 2.10 करोड़ का नेट बिजनेस किया है. हालांकि, फिल्म की टीम ने टिकटों के दाम भी कम किए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग थियेटर पहुंचें, लेकिन यह पैंतरा कुछ खास काम नहीं आया और कमाई की रफ्तार धीमी ही रही.
अगर अब तक की कुल कमाई की बात करें, तो भारत में फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 15.26 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 18.14 करोड़ रहा. वहीं, देश के बाहर यानी विदेशों में भी फिल्म को लेकर कोई खास क्रेज नहीं देखा गया और वहां से इसने सिर्फ 2.25 करोड़ बटोरे. इस तरह दुनिया भर को मिलाकर फिल्म का टोटल कलेक्शन अब तक 20.41 करोड़ हुआ है.
यह फिल्म पिछले हफ्ते 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म की शुरुआत उम्मीद से थोड़ी कम रही और इसने 3 करोड़ से अपना खाता खोला. वीकेंड की वजह से कमाई में थोड़ा उछाल आया और फिल्म ने शनिवार को 3.75 करोड़ कमाए. पहले संडे के दिन फिल्म ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया. वर्किंग डे शुरू होते ही फिल्म का असली इम्तिहान था, जहां सोमवार को इसकी कमाई गिरकर 2.25 करोड़ पर आ गई. मंगलवार को फिल्म ने सिर्फ 2.10 करोड़ ही कमा सकी.
करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी यह फिल्म एक ऐसी लव स्टोरी है जो आज के दौर के युवाओं से जुड़ी है. कहानी शुरू होती है हैदराबाद के एक कॉलेज से, जहां अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी के किरदारों की मुलाकात होती है. धीरे-धीरे दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों को एक अनचाही प्रेग्नेंसी का सामना करना पड़ता है.
हालात को देखते हुए दोनों शादी तो कर लेते हैं, लेकिन असली ड्रामा शादी के बाद शुरू होता है. वक्त के साथ उनके रिश्ते में कड़वाहट और दूरियां आने लगती हैं. फिल्म इसी उतार-चढ़ाव को दिखाती है. लक्ष्य और अनन्या की केमिस्ट्री को कुछ लोगों ने पसंद किया है, तो कुछ को कहानी थोड़ी कमजोर लगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.