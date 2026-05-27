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Chand Mera Dil Box Office Collection Day 5: मंगलवार को कैसा रहा ‘चांद मेरा दिल’ का बिजनेस? जानें अनन्या पांडे की फिल्म का कलेक्शन

Chand Mera Dil Box Office Collection Day 5: अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म 'चांद मेरा दिल' बॉक्स ऑफिस पर सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही है. भारी डिस्काउंट के बावजूद फिल्म दर्शकों को खींचने में नाकाम रही. जानिए फिल्म के पांचवें दिन का कलेक्शन.

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By: Shreya Pandey | Published: May 27, 2026 6:12 AM IST
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चांद मेरा दिल की कमाई

Chand Mera Dil Box Office Collection Day 5: अगर आप भी इस हफ्ते सिनेमाघरों का रुख करने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की नई फिल्म 'चांद मेरा दिल' का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल है, तो हम आपके लिए पूरी रिपोर्ट लेकर आए हैं. फिल्म को रिलीज हुए पांच दिन हो चुके हैं, लेकिन क्रिटिक्स और दर्शकों के मिले-जुले रिव्यू के बाद अब इसका बॉक्स ऑफिस पर टिकना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है. आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि फिल्म ने अब तक कितने नोट छापे हैं.

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मंगलवार को कैसी रही कमाई?

बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बताने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'चांद मेरा दिल' ने अपने पहले मंगलवार यानी पांचवें दिन करीब 2.10 करोड़ का नेट बिजनेस किया है. हालांकि, फिल्म की टीम ने टिकटों के दाम भी कम किए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग थियेटर पहुंचें, लेकिन यह पैंतरा कुछ खास काम नहीं आया और कमाई की रफ्तार धीमी ही रही.

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अगर अब तक की कुल कमाई की बात करें, तो भारत में फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 15.26 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 18.14 करोड़ रहा. वहीं, देश के बाहर यानी विदेशों में भी फिल्म को लेकर कोई खास क्रेज नहीं देखा गया और वहां से इसने सिर्फ 2.25 करोड़ बटोरे. इस तरह दुनिया भर को मिलाकर फिल्म का टोटल कलेक्शन अब तक 20.41 करोड़ हुआ है.

कैसा रहा फिल्म का सफर?

यह फिल्म पिछले हफ्ते 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म की शुरुआत उम्मीद से थोड़ी कम रही और इसने 3 करोड़ से अपना खाता खोला. वीकेंड की वजह से कमाई में थोड़ा उछाल आया और फिल्म ने शनिवार को 3.75 करोड़ कमाए. पहले संडे के दिन फिल्म ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया. वर्किंग डे शुरू होते ही फिल्म का असली इम्तिहान था, जहां सोमवार को इसकी कमाई गिरकर 2.25 करोड़ पर आ गई. मंगलवार को फिल्म ने सिर्फ 2.10 करोड़ ही कमा सकी.

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क्या है 'चांद मेरा दिल' की कहानी?

करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी यह फिल्म एक ऐसी लव स्टोरी है जो आज के दौर के युवाओं से जुड़ी है. कहानी शुरू होती है हैदराबाद के एक कॉलेज से, जहां अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी के किरदारों की मुलाकात होती है. धीरे-धीरे दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों को एक अनचाही प्रेग्नेंसी का सामना करना पड़ता है.

हालात को देखते हुए दोनों शादी तो कर लेते हैं, लेकिन असली ड्रामा शादी के बाद शुरू होता है. वक्त के साथ उनके रिश्ते में कड़वाहट और दूरियां आने लगती हैं. फिल्म इसी उतार-चढ़ाव को दिखाती है. लक्ष्य और अनन्या की केमिस्ट्री को कुछ लोगों ने पसंद किया है, तो कुछ को कहानी थोड़ी कमजोर लगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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