Chand Mera Dil Box Office Day 6: हफ्ता होने से पहले ही तोड़े अनन्या पांडे की फिल्म ने दम, बॉक्स ऑफिस पर लगी दुर्गति

Chand Mera Dil Box Office Collection Day 6: लक्ष्य लालवानी (Lakshya Lalwani) और अनन्या पांडे (Ananya Panday) की जोड़ी ने कुछ समय पहले ही बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है. पहले तो लगा था कि इनकी फिल्म 'चांद मेरा दिल' (Chand Mera Dil) बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा जाएगी. हालांकि रिलीज के चंद दिनों में ही इस फिल्म का हाल खराब हो गया है. अचानक ही फिल्म 'चांद मेरा दिल' की कमाई औंधेमुंह जा गिरी है. रिलीज के छठे दिन फिल्म 'चांद मेरा दिल' ने 1.90 करोड़ रुपए की कमाई की है. बीते इस अनन्या पांडे की फिल्म के 4,138 शोज दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'चांद मेरा दिल' का ग्रॉस कलेक्शन 20.38 करोड़ रुपए है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 17.25 करोड़ रुपए है. इसके अलावा फिल्म 'चांद मेरा दिल' का ओवरसीज कलेक्शन केवल 25 लाख रुपए रहा. इसी के साथ फिल्म का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 2.90 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म 'चांद मेरा दिल' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 23.28 करोड़ रुपए हो गया है. कहना गलत नहीं होगा कि समय के साथ फिल्म 'चांद मेरा दिल' का कलेक्शन गिरता चला जा रहा है.
बीते दिन फिल्म 2 करोड़ के आंकड़े को पार नहीं कर पाई. वहीं पांचवें दिन फिल्म ने 2.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा किया है. वहीं चौथे दिन 2.25 करोड़ रुपए फिल्म 'चांद मेरा दिल' ने छापे थे. तीसरे दिन फिल्म की कमाई 4.25 करोड़ रुपए तक पहुंची थी. दूसरे दिन फिल्म ने 3.75 करोड़ रुपए कूटे थे. वहीं पहले दिन फिल्म 'चांद मेरा दिल' का टोटल कलेक्शन 3 करोड़ रुपए था. लगता है कि फैंस को फिल्म 'चांद मेरा दिल' की कहानी खास पसंद नहीं आ रही है. यही वजह है कि चाहकर भी फिल्म 'चांद मेरा दिल' बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पा रही है.
वीक डेज में लोग फिल्म 'चांद मेरा दिल' को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं. फिल्म 'चांद मेरा दिल' की जगह लोग अब भी पति पत्नी और वो दो देखने जा रहे हैं. अगर फिल्म 'चांद मेरा दिल' के ऐसे ही हाल रहे तो वीकेंड पार करना भी मुश्किल पड़ जाएगा. वीक डेज पर तो वैसे भी फिल्मों का टिक पाना थोड़ा मुश्किल होता है. वैसे भी फिल्म 'चांद मेरा दिल' की रिलीज के बाद अन्या पांडे लोगों के निशाने पर आ गई थीं. अपने भरतनाट्यम डांस की वजह से अनन्या पांडे खूब ट्रोल हुई थीं. इस निगेटिविटी का भी फिल्म 'चांद मेरा दिल' की कमाई पर बुरा असर पड़ा है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…