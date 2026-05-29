Chand Mera Dil Box Office Day 7: सातवें दिन अनन्या पांडे की फिल्म ने फिर भरी हुंकार, बॉक्स ऑफिस पर शुरू हुआ तांडव

Chand Mera Dil Box Office Day 7: अनन्या पांडे की फिल्म चांद मेरा दिल ने एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी की है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि अनन्या पांडे की फिल्म का कितना कलेक्शन हो गया है.

Chand Mera Dil

Chand Mera Dil Box Office Collection Day 7: फिल्म 'चांद मेरा दिल' (Chand Mera Dil) को रिलीज हुए एक हफ्ते का समय हो चुका है. इतने कम समय में भी इस फिल्म ने हंगामा मचा दिया है. हालांकि हफ्ते के बीच में लगा था कि फिल्म 'चांद मेरा दिल' की हालत खराब होने वाली है. अचानक ही फिल्म 'चांद मेरा दिल' की कमाई में गिरावट देखने को मिली थी. इसी बीच फिल्म 'चांद मेरा दिल' ने फिर से धमाकेदार वापसी की है. लोगों ने एक बार फिर से लक्ष्य लालवानी (Lakshya Lalwani) और अनन्या पांडे (Ananya Panday) की जोड़ी को भाव देना शुरू कर दिया है. इस बात का सबूत बीते दिन का कलेक्शन है. रिलीज के सातवें दिन फिल्म ने करीब 2.20 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. इसी के साथ फिल्म 'चांद मेरा दिल' की कमाई 22.98 करोड़ रुपए हो गई है. इसके अलावा फिल्म 'चांद मेरा दिल' का नेट कलेक्शन 19.45 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. वहीं फिल्म 'चांद मेरा दिल' का ओवरसीज कलेक्शन 15 लाख रुपए है. ऐसे में फिल्म 'चांद मेरा दिल' का ओवरसीज कलेक्शन 3.05 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. इसी के साथ फिल्म 'चांद मेरा दिल' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 26.03 करोड़ रुपए आंका जा रहा है.

क्यों लगा रही है फिल्म 'चांद मेरा दिल' की फिल्म गोते

कहना गलत नहीं होगा कि रिलीज के सातवें दिन फिल्म 'चांद मेरा दिल' ने धमाकेदार वापसी की है. बीते दिन फिल्म 'चांद मेरा दिल' की ऑक्यूपेंसी करीब 14 प्रतिशत दर्ज की गई है. वहीं आज शुक्रवार होने से फिल्म 'चांद मेरा दिल' को पूरा फायदा मिलने वाला है. इसके अलावा वीकेंड तो आ ही चुका है. ऐसे में फिल्म 'चांद मेरा दिल' की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, हालांकि इस समय भी फिल्म 'चांद मेरा दिल' को पति पत्नी और वो दो, राजा शिवाजी, दृश्यम 3 जैसी फिल्में टक्कर दे रही हैं. यही वजह है जो बार बार फिल्म 'चांद मेरा दिल' की कमाई बॉक्स ऑफिस पर गोते लगा रही है.

ट्रोलिंग पर अनन्या पांडे ने तोड़ी चुप्पी

फिल्म 'चांद मेरा दिल' रिलीज होने के बाद से ही अनन्या पांडे लोगों के निशाने पर हैं, फिल्म 'चांद मेरा दिल' के एक सीन में अनन्या पांडे भरतनाट्यम करती नजर आई थीं. अनन्या पांडे के डांस मूव्स देखकर लोगों का दिमाग खराब हो गया था. जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर अनन्या पांडे और फिल्म 'चांद मेरा दिल' की टीम को ट्रोल करना शुरू कर दिया था. इसी बीच अनन्या पांडे ने ट्रोलर्स को जवाब दिया है. अनन्या पांडे ने अपने ट्रोलर्स से कहा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…