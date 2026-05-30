Chand Mera Dil Box Office Day 8: वीकेंड आने से ठीक पहले हुआ अनन्या पांडे की फिल्म का सूपड़ा साफ, बॉक्स ऑफिस पर आई कड़की

Chand Mera Dil Box Office Collection Day 8: फिल्म 'चांद मेरा दिल' (Chand Mera Dil) में भरतनाट्यम करके अनन्या पांडे (Ananya Panday) लगातार ट्रोल हो रही हैं. लोगों का कहना है कि अनन्या पांडे को भरतनाट्यम का इतना बुरा हाल नहीं करना चाहिए था. हालांकि लोगों को लक्ष्य लालवानी (Lakshya Lalwani) का स्टाइल बहुत पसंद आ रहा है. लोग लगातार लक्ष्य लालवानी की तारीफ कर रहे हैं. वह बात अलग है कि तारीफ होने के बाद भी लक्ष्य लालवानी नोट नहीं बटोर पा रहे हैं वीकेंड आने से ठीक पहले फिल्म 'चांद मेरा दिल' की हालत खराब हो गई है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं. इस बात का सबूत फिल्म 'चांद मेरा दिल' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है. फिल्म 'चांद मेरा दिल' की कमाई तेजी से गिरती चली जा रही है. एक समय था जब लगा था कि फिल्म 'चांद मेरा दिल' बॉक्स ऑफिस पर छा जाएगी. हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. रिलीज के आठवें दिन फिल्म 'चांद मेरा दिल' ने करीब 1.30 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है.
बीते दिन फिल्म 'चांद मेरा दिल' के करीब 2665 शोज दिखाए गए थे. इसी के साथ फिल्म 'चांद मेरा दिल' की कमाई 24.50 करोड़ रुपए हो गई है. 'चांद मेरा दिल' का नेट कलेक्शन 20.75 करोड़ रुपए बताया रहा है. वहीं फिल्म 'चांद मेरा दिल' का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 3.05 करोड़ रुपए है. इसी के साथ फिल्म 'चांद मेरा दिल' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 27.55 करोड़ रुपए हो गया है. इससे पता चलता है कि एक हफ्ते में ही लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फिल्म की हवा टाइट हो गई है. हालांकि यहां पर अब भी वापसी करने के चांस बने हुए हैं. आज से वीकेंड शुरू हो रहा है. ऐसे में लोग अपना सारा काम छोड़कर सिनेमाघरों की तरफ रुख करेंगे. हो सकता है कि लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फिल्म लोगों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे.
जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि फिल्म 'चांद मेरा दिल' की वजह से अनन्या पांडे ट्रोल हो रही हैं. कुछ समय पहले ही फिल्म 'चांद मेरा दिल' में मिल रही ट्रोलिंग को लेकर अनन्या पांडे ने चुप्पी तोड़ी है. अनन्या पांडे ने कहा था कि जिंदगी खूबसूरत है और उसे अच्छे से जीना चाहिए. अनन्या पांडे ने ये बोलकर साफ कर दिया कि ट्रोलिंग और नफरत से उको फर्क नहीं पड़ता. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…