google-preferred
  • Home
  • Chand Mera Dil Box Office Collection Day 9: अनन्या-लक्ष्य की रोमांटिक फिल्म को कितना पसंद कर रहें दर...

Chand Mera Dil Box Office Collection Day 9: अनन्या-लक्ष्य की रोमांटिक फिल्म को कितना पसंद कर रहें दर्शक? जानिए दूसरे शनिवार का कलेक्शन

Chand Mera Dil Box Office Collection Day 9: अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म 'चांद मेरा दिल' को बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड फिल्मों और 'पति पत्नी और वो 2' से कड़ी टक्कर मिल रही है. रिलीज के 9वें दिन जैसे-तैसे कर के फिल्म करोड़ों में कमाई कर रही है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: May 31, 2026 6:25 AM IST
bollywoodlife.com top news

चांद मेरा दिल की 9वें दिन की कमाई

Chand Mera Dil Box Office Collection Day 9: अनन्या पांडे और लक्ष्य की नई रोमांटिक फिल्म 'चांद मेरा दिल' पिछले शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. लेकिन, बॉक्स ऑफिस पर इसका जादू चलता नहीं दिख रहा है. फिल्म को क्रिटिक्स और आम जनता दोनों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है. शुरुआत से ही फिल्म की रफ्तार सुस्त थी और वीकेंड पर भी इसकी कमाई में कोई खास उछाल नहीं आया है. तब से लेकर अब तक, फिल्म की कमाई का ग्राफ नीचे ही जा रहा है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Chand Mera Dil Box Office Collection Day 5: मंगलवार को कैसा रहा ‘चांद मेरा दिल’ का बिजनेस? जानें अनन्या पांडे की फिल्म का कलेक्शन

फिल्म की 9वें दिन की कमाई

बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बताने वाली वेबसाइट Sacnilk के मुताबिक, 'चांद मेरा दिल' ने अपने 9वें दिन यानी शनिवार को केवल 1.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. आम तौर पर शनिवार को फिल्मों की कमाई बढ़ती है, लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं हुआ. इससे साफ पता चलता है कि दर्शकों को थियेटर तक खींचने में यह फिल्म नाकाम साबित हो रही है. इससे पहले, शुक्रवार को फिल्म ने 1.30 करोड़ कमाए थे. वहीं, गुरुवार को ईद की छुट्टी होने की वजह से फिल्म को थोड़ा फायदा मिला था और इसने 2.20 करोड़ की कमाई की थी.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Chand Mera Dil Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में 'चांद मेरा दिल' का कैसा रहा हाल? जानें अनन्या-लक्ष्य की फिल्म का कलेक्शन

अब तक कितनी हुई कमाई?

अगर कुल कमाई की बात करें, तो फिल्म ने अब तक भारत में ग्रॉस तौर पर 26.39 करोड़ और नेट तौर पर 22.50 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. इस फिल्म को थिएटर में इसे एक साथ कई फिल्मों से टक्कर मिल रही है. हॉलीवुड की हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन', 'स्टार वॉर्स: द मंडलोरियन एंड ग्रोगु' और बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' के सामने 'चाँद मेरा दिल' टिक नहीं पा रही है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Chand Mera Dil Box Office Collection Day 3: बॉक्स ऑफिस पर चला 'चांद मेरा दिल' का जादू, संडे को फिल्म ने की ताबड़तोड़ कमाई

क्या है फिल्म की कहानी?

यह फिल्म दो ऐसे किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है जो हैदराबाद में कॉलेज के दिनों में मिलते हैं, उन्हें प्यार हो जाता है और फिर अचानक अनचाही प्रेग्नेंसी का सामना करना पड़ता है. लड़की बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और दोनों शादी कर लेते हैं. लेकिन असली ड्रामा शादी के बाद शुरू होता है. जिम्मेदारी और तनाव के चलते उनके रिश्ते में दरार आने लगती है. बात इतनी बढ़ जाती है कि एक बहस के दौरान हिंसा हो जाती है, जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है. करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म को विवेक सोनी ने डायरेक्ट किया है.

डांस सीन पर हुआ बड़ा विवाद

फिल्म के एक सीन में अनन्या पांडे का किरदार 'चांदनी' एक फ्यूजन क्लासिकल डांस करती नजर आती है. इसमें भरतनाट्यम, हिप-हॉप और लॉकिंग-पॉपिंग का मिक्सअप है. इस डांस वीडियो पर सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा. क्लासिकल डांसर्स से लेकर लेखकों तक, हर कोई अनन्या को ट्रोल करने या उनके सपोर्ट में खड़ा नजर आया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

प्रेमानंद महाराज को लेकर फैलीं झूठी खबरें, भड़कीं ईशा गुप्ता ने कही ये बात