Chand Mera Dil Box Office Day 1: अनन्या और लक्ष्य का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, पहले दिन सिनेमाघरों में करोड़ों की बरसात

Chand Mera Dil Box Office Day 1: 'चांद मेरा दिल' विवेक सोनी द्वारा निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित एक रोमांटिक-थ्रिलर फिल्म है. इसमें अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म ने पहले दिन सिनेमाघरों में शानदार कमाई की है.

चांद मेरा दिल की कमाई

Chand Mera Dil Box Office Collection: बॉलीवुड में जब भी कोई नई ऑन-स्क्रीन जोड़ी दस्तक देती है, तो दर्शकों में एक अलग सा क्रेज दिखता है. इस बार अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आ रही है. विवेक सोनी के निर्देशन में बनी इनकी मोस्ट अवेटेड रोमांटिक-थ्रिलर फिल्म 'चांद मेरा दिल' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी बज था. अब इस फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, जो मिले-जुली प्रतिक्रियाओं के बीच एक शानदार बिजनेस की ओर इशारा कर रहे हैं.

ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस का हाल

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक, 'चांद मेरा दिल' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत करोड़ों में की है. फिल्म ने घरेलू बाजार में पहले दिन 2.90 करोड़ रुपये से अधिक का नेट कलेक्शन किया है. वहीं अगर इसके ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो यह आंकड़ा 3.39 करोड़ रुपये के आसपास रहा है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इन आंकड़ों में और सुधार देखने को मिल सकता है.

देशभर में इस फिल्म को 4,944 शोज मिले हैं. शोज की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए ओपनिंग डे की इस कमाई को बहुत धमाकेदार तो नहीं, लेकिन एक सम्मानजनक शुरुआत माना जा रहा है. चूंकि फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिक्स रिव्यूज मिले हैं, इसलिए अब सबकी नजरें वीकेंड पर टिकी हैं, जहां अक्सर इस तरह की फिल्मों के बिजनेस में उछाल देखा जाता है.

प्यार, शादी और हिंसा की कहानी

यह फिल्म सिर्फ एक घिसी-पिटी प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह दोस्ती, रोमांस, करियर के तनाव और आत्म-सम्मान के बीच उलझी जिंदगी को बयां करती है. कहानी दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, 'चांद' (अनन्या पांडे) और 'आरव' (लक्ष्य लालवानी) के इर्द-गिर्द बुनी गई है. कॉलेज से शुरू हुआ इनका खुशनुमा रोमांस तब एक गंभीर मोड़ लेता है, जब चांद प्रेग्नेंट हो जाती है. इसके बाद दोनों कम उम्र में ही शादी के बंधन में बंध जाते हैं.

शादी के बाद की असल जिंदगी इतनी आसान नहीं होती. छोटी उम्र, करियर बनाने का दबाव और अचानक आई जिम्मेदारियां उनके खूबसूरत रिश्ते को धीरे-धीरे तनाव और कड़वाहट में बदल देती हैं. कहानी में एक ऐसा हिंसक मोड़ भी आता है, जो दोनों को अलग होने पर मजबूर कर देता है. फिल्म में मुख्य कलाकारों के अलावा मनीष चौधरी, प्रथम राठौड़ और आस्था सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.