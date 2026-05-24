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Chand Mera Dil Box Office Day 2: 'चांद मेरा दिल' का संडे से पहले धमाका, दूसरे दिन फिल्म ने की छप्परफाड़ कमाई

Chand Mera Dil Box Office Day 2: विवेक सोनी द्वारा निर्देशित और करण जौहर निर्मित एक रोमांटिक-थ्रिलर फिल्म है. इसमें अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बना रही है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 24, 2026 6:39 AM IST
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'चांद मेरा दिल' की कमाई

Chand Mera Dil Box Office Day 2: करण जौहर के बैनर तले बनी रोमांटिक-थ्रिलर फिल्म 'चांद मेरा दिल' इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों का मनोरंजन कर रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कछुए की रफ्तार से ही सही, लेकिन काफी शानदार और मजबूत बिजनेस कर रही है. अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फ्रेश जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखना फैंस के लिए एक नया अनुभव साबित हो रहा है, जिसका सीधा फायदा फिल्म की कमाई को मिलता दिख रहा है. 22 मई को रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने पहले शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी बढ़त दिखाई है.

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विवेक सोनी का निर्देशन और शानदार ओपनिंग

'चांद मेरा दिल' फिल्म की कमान विवेक सोनी के हाथों में है, जो इससे पहले 'मीनाक्षी सुंदरेश्वर' जैसी खूबसूरत और 'हंसी तो फंसी' व 'शानदार' जैसी फिल्मों में बतौर सहायक निर्देशक अपना हुनर दिखा चुके हैं. विवेक ने एक बार फिर युवाओं की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की है. फिल्म को पहले दिन से ही दर्शकों और क्रिटिक्स का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली थी.

दूसरे दिन की कमाई में आया उछाल

शुक्रवार की ओपनिंग के बाद शनिवार को वीकेंड का फायदा साफ देखने को मिला. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 'चांद मेरा दिल' ने अपने रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. कामकाजी दिन के मुकाबले शनिवार को थिएटर्स में दर्शकों की संख्या में इजाफा देखा गया, जिसने मेकर्स के चेहरे पर खुशी ला दी है.

दो दिनों का कुल कलेक्शन

महज दो दिनों के सफर में इस रोमांटिक थ्रिलर ने घरेलू बाजार में कुल 6.21 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है. वहीं अगर वर्ल्डवाइड या ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो यह आंकड़ा 7.30 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म को बनाने में करीब 35 से 40 करोड़ रुपये का बजट खर्च हुआ है. फिल्म की शुरुआत को देखते हुए अब सबकी नजरें इसके लाइफटाइम कलेक्शन पर टिकी हैं कि क्या यह सिनेमाघरों में अपना बजट वसूल कर मुनाफे की राह पकड़ पाएगी या नहीं.

क्या है फिल्म की अनोखी कहानी?

यह कहानी आम कॉलेज रोमांस नहीं है. इसमें दोस्ती, प्यार, शादी और फिर अलगाव के गहरे इमोशंस को दिखाया गया है. कहानी दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आरव (लक्ष्य) और चांदनी (अनन्या) की है. दोनों को एक-दूसरे से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है. लेकिन जिंदगी तब एक नया मोड़ लेती है जब चांदनी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है. अपने बड़े-बड़े करियर के सपनों को पीछे छोड़कर दोनों शादी करने और इस बड़ी जिम्मेदारी को उठाने का फैसला करते हैं. फिल्म में अनन्या और लक्ष्य की केमिस्ट्री के अलावा आस्था सिंह, प्रथम राठौड़, आशीष दुबे और कोमल छाबरिया ने भी अपनी अदाकारी से फिल्म में जान फूंकी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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