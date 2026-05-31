Drishyam 3 VS Chand Mera Dil Box Office: 'दृश्यम 3' और 'चांद मेरा दिल' ने दूसरे संडे को किया इतना कलेक्शन, जानें कमाई

Drishyam 3 VS Chand Mera Dil Box Office Collection: साउथ फिल्म 'दृश्यम 3' और बॉलीवुड फिल्म 'चांद मेरा दिल' ने रिलीज के बाद दूसरे संडे को अच्छा कलेक्शन किया है. आइए दोनों मूवीज का बॉक्स ऑफिस आंकड़ा देखते हैं.

फिल्मों ने दूसरे रविवार को इतने नोट छापे हैं.

Chand Mera Dil VS Drishyam 3 Box Office Collection: सिनेमाघरों में इन दिनों अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म 'चांद मेरा दिल' (Chand Mera Dil) और मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) लगी हुई है और लोगों का मनोरंजन कर रही हैं. एक दिन आगे-पीछे बड़े पर्दे पर रिलीज हुईं फिल्मों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हालांकि, अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म 'चांद मेरा दिल' से मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' आगे चल रही है. दोनों ही मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के बाद दूसरे रविवार को ठीक कलेक्शन किया है. आइए जानते हैं कि बॉलीवुड और साउथ की मूवीज ने अब तक कितने रुपये जोड़ लिए हैं.

'चांद मेरा दिल' पर 'दृश्यम 3' ने डाला असर

साउथ स्टार मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. इस फिल्म के कलेक्शन के आंकड़े से इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' ने रिलीज के बाद दूसरे संडे को यानी 11वें दिन 5.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म ने अब तक 96.70 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है. इस तरह से फिल्म जल्द ही 100 करोड़ रुपये के कलेक्शन के क्लब में शामिल होने वाली है. मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' ने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करते हुए 225.95 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. वहीं, बॉलीवुड सितारे अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म 'चांद मेरा दिल' को भी बॉक्स ऑफिस ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म के साथ मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' रिलीज होने का नुकसान हुआ है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म 'चांद मेरा दिल' ने दूसरे रविवार को 1.69 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए अब तक 24.19 रुपये जोड़ लिए हैं.

'दृश्यम 3' और 'चांद मेरा दिल' दिखा रहीं कमाल

फिल्म 'दृश्यम 3' और फिल्म 'चांद मेरा दिल' अलग-अलग जॉनर की मूवीज हैं. बताते चलें कि मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' का जीतू जोसेफ ने डायरेक्शन किया है. ये फ्रेंचाइजी फिल्म इतना ज्यादा पसंद की गई कि इसका तीसरा पार्ट आया है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. गौरतलब है कि इस फिल्म का बॉलीवुड में रीमेक बनाया गया है, जो काफी हिट रहा है. वहीं, लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' की बात करें तो इसका डायरेक्शन विवेक सोनी ने किया है. इस फिल्म को फैंस के साथ ही क्रिटिक्स ने भी सराहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.