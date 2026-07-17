Oppenheimer से भी खतरनाक निकली The Odyssey? क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ने पहले ही दिन भारत में रच दिया इतिहास!

The Odyssey Collection Day 1: हॉलीवुड के 'सिनेमैटिक गॉड' कहे जाने वाले डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' ओपनिंग डे पर ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. फिल्म ने पहले ही दिन बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स को हवा में उड़ा दिए हैं. आइए जानते हैं मूवी ने भारत में पहले दिन कितने का कारोबार किया.

'द ओडिसी' ने पहले दिन कितना कलेक्शन किया?

The Odyssey Box Office collection day 1: हॉलीवुड के 'सिनेमैटिक गॉड' कहे जाने वाले डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन जब भी कोई नई फिल्म लाते हैं, तो वह सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि सिनेमा लवर्स के लिए एक फेस्टिवल बन जाता है. नोलन लंबे समय से अपनी मच अवेटेड पिक्चर 'द ओडिसी' को लेकर काफी चर्चा में थे. इस मूवी का क्रेज सिर्फ विदेशो में ही नहीं बल्कि देश में भी खूब देखने को मिल रहा था. इसी बीच पूरे दो साल के लंबे इंतजार के बाद 17 जुलाई 2026 को आखिरकार थिएटर्स में क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' रिलीज हो गई. रिलीज के साथ ही इस फिल्म का जादू ऐसा चला है कि पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स हवा हो गए हैं. मैट डैमन, टॉम हॉलैंड, ऐन हैथवे और जेंडाया जैसे सुपरस्टार्स से सजी इस ऐतिहासिक एपिक फिल्म ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है. खास बात यह है कि इसे असली मजा देने वाले 70mm फॉर्मेट में शूट किया गया है, लेकिन यह सभी स्क्रीन्स पर धमाल मचा रही है. तो चलिए आपको बताते हैं कि, भारत और दुनिया भर में 'द ओडिसी' ने पहले दिन कितने का कारोबार किया.

The Odyssey ने पहले दिन भारत में कितना कलेक्शन किया?

क्रिस्टोफर नोलन की इस ऐतिहासिक फिल्म का क्रेज भारतीय दर्शकों के भी सिर चढ़कर बोल रहा है, जिसका सबूत इसके कलेक्शन दे रहे हैं. बता दें कि, भारत में 'द ओडिसी' को इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज किया गया है. Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने भारत में शानदार ओपनिंग की है. देश भर में इसके कुल 8,013 शोज चले, जिसके दम पर फिल्म ने रात 9 बजे तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, 12.06 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है. जबकि नेट कलेक्शन 10.22 करोड़ रुपए रहा. नोलन की किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए भारत में ऐसी शुरुआत होना वाकई ऐतिहासिक है.

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर मचाया हाहाकार

गौरतलब है कि, सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' को लेकर दर्शकों पर पागलपन सवार है. 'डेडलाइन' की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में गुरुवार की रात हुए प्रिव्यू शोज से ही फिल्म ने $15 मिलियन (करीब 125 करोड़ रुपये) बटोर लिए थे. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फिल्म अपने पहले वीकेंड में सिर्फ अमेरिका से ही $85 मिलियन से $100 मिलियन की कमाई कर सकती है. वहीं अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो दुनिया भर के 73 देशों से फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन कम से कम $110 मिलियन (करीब 920 करोड़ रुपये) के पार जाने का अनुमान है. फाइनल आंकड़े आने के बाद यह नंबर और भी बड़ा हो सकता है.

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नोलन की इस जादुई दुनिया में कौन क्या बना है?

यह फिल्म मशहूर ग्रीक कवि होमर के महाकाव्य (Epic) से प्रेरित है, जिसमें नोलन ने हॉलीवुड की सबसे तगड़ी स्टार कास्ट को उतारा है. मैट डैमन लीड रोल 'ओडिसियस' (Odysseus) के रोल में हैं. ऐन हैथवे उनकी रानी 'पेनेलोप' (Queen Penelope) बनी हैं. टॉम हॉलैंड 'टेलीमैकस' (Telemachus) के किरदार में नजर आ रहे हैं. रॉबर्ट पैटिनसन 'एंटिनस' (Antinous) और जेंडाया युद्ध की देवी 'अथीना' (Athena) के रोल में हैं. इनके अलावा शार्लीज थेरॉन 'कैलिप्सो' बनी हैं और लुपिटा न्योंगो 'हेलन ऑफ ट्रॉय' और 'क्लाइमेनेस्ट्रा' के डबल रोल में स्क्रीन पर आग लगा रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…