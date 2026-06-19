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Cocktail 2 Box Office Collection Day 1: शाहिद, कृति, रश्मिका का चला जादू, 'कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर की बंपर कमाई

Cocktail 2 Opening Day Collection: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने जबरदस्त शुरुआत की है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने पहले दिन की कितनी कमाई की है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 19, 2026 9:41 PM IST
Cocktail 2 Box Office Collection Day 1: शाहिद, कृति, रश्मिका का चला जादू, 'कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर की बंपर कमाई

फिल्म कॉकटेल 2 ने पहले दिन इतनी कमाई की है.

Cocktail 2 Box Office Collection Day 1: साल 2026 की मच अवेटेड फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म का जबरदस्त बज बना हुआ था. शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर जबरदस्त शुरुआत की है. इससे पत चल रहा है कि फिल्म को पसंद किया जा रहा है. साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'कॉकटेल' को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. जब इस फिल्म के सीक्वल का अनाउंसमेंट किया गया था तो इसको लेकर काफी उम्मीदें थीं. आखिरकार ये फिल्म 'कॉकटेल 2' लोगों को उम्मीदों पर खरा उतर रही है. आइए जानते हैं कि शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म ने पहले दिन कितना कलेक्शन किया है.

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फिल्म 'कॉकटेल 2' को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्स शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' बड़े पर्दे पर 19 जून को आई है. इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. फिल्म के रिलीज होते ही लोग सिनेमाघरों में उमड़ पड़े और इसका अंदाज पहले दिन के कलेक्शन से लगाया जा सकता है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने शुक्रवार रात 9 बजे तक 10.86 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. बताते चलें कि इस फिल्म के सामने सिनेमाघरों में 'पेड्डी', 'भारत भाग्य विधाता', 'मैं वापस आऊंगा', 'हॉन्टेड 3डी', 'गर्वनर' जैसी फिल्में लगी हैं. इसके बाद भी शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने अच्छा कलेक्शन किया है. बता दें कि शाहिद कपूर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कह रहे थे कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनकी फिल्म 'कॉकटेल 2' को A सर्टिफिकेट क्यों दिया गया है जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है.

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'कॉकटेल' में नजर आए थे सैफ, दीपिका और डायना

बताते चलें कि साल 2012 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'कॉकटेल' में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी नजर आए थे. इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया गया था. फिल्म 'कॉकटेल' के सीक्वल फिल्म 'कॉकटेल 2' में स्टारकास्ट को बदल दिया गया है और शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना नजर आ रहे हैं. हालांकि, दोनों फिल्मों का डायरेक्शन होमी अदजानिया ने ही किया है. गौरतलब है कि शाहिद कपूर और कृति सेनन फिल्म कॉकटेल से पहले फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में नजर आए थे. इस फिल्म में दोनों स्टार्स की जोड़ी को पसंद किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

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शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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