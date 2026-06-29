Cocktail 2 Day 10 Collection: अक्षय कुमार की 'Welcome 3' के तूफान के बीच अड़ी रही 'कॉकटेल 2', 10वें दिन कर डाला बड़ा उलटफेर!

Cocktail 2 Collection: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' की कड़ी टक्कर के बावजूद शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की 'कॉकटेल 2' ने 10वें दिन धमाकेदार कमाई कर ली है. आइए जानते हैं फिल्म ने अब तक कुल कितना कारोबार कर लिया है.

'कॉकटेल 2' ने अब तक कितना कलेक्शन किया?

Cocktail 2 Box Office Collection Day 10: साल 2012 में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की फिल्म 'कॉकटेल' (Cocktail) ने जो धमाका किया था, याद है न? अब 14 साल बाद शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की तिकड़ी 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) लेकर आई है. भले ही समीक्षकों के रिव्यू थोड़े ठंडे रहे हों, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ऐसा 'कॉकटेल' बनाया है कि पुरानी वाली फिल्म तो पानी भरती नजर आ रही है. थिएटर्स में अक्षय कुमार की 'Welcome To The Jungle' जैसी महा-कॉमेडी फिल्म रिलीज हो चुकी है, लेकिन मजाल है कि शाहिद और कृति की इस लव स्टोरी के कदम डगमगाए हों. 'वेलकम 3' की आंधी के बीच भी शाहिद और कृति की ये मूवी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और करोड़ों में नोट छाप रही है. वहीं अब इसके 10वें दिन के कलेक्शन सामने आए हैं, तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कुल कितनी कमाई कर ली है.

'वेलकम 3' के सामने टिके रहे शाहिद कपूर

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वेलकम 3' (Welcome 3) के सामने टिके रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन अपने दूसरे संडे यानी 10वें दिन भी 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) पूरे देश में 3,791 शोज के साथ मजबूती से डटी रही और करोड़ो में नोट छापे.

Cocktail 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10

'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) के लिए दूसरा हफ्ता आसान नहीं था. उनके सामने अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome 3) दीवार बनकर खड़ी हो गई. इस बड़ी बजट वाली कॉमेडी फिल्म को देशभर में 10,892 शोज़ मिले और इसने आते ही सिर्फ 3 दिनों में ₹61.49 करोड़ कूट डाले. वहीं सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'वेलकम 3' की आंधी के बीच भी शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' ने 4.40 करोड़ रुपए का कारोबार कर डाला.

Week 1- 70.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 8- 4.00 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 9- 4.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 10- 4.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 83.15 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 99.25 करोड़ रुपए

वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 126.85 करोड़ रुपए

शाहिद कपूर ने तोड़े अपनी ही फिल्मों के रिकॉर्ड

यह फिल्म शाहिद कपूर, कृति और रश्मिका तीनों के करियर के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है. 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) ने शाहिद की पिछली फिल्मों जैसे 'देवा' (34.37 करोड़) और 'ओ रोमियो' (72.99 करोड़) की लाइफटाइम कमाई को बहुत पीछे छोड़ दिया है. इतना ही नहीं साल 2024 में आई शाहिद और कृति की पिछली हिट फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' जिसने 83.75 करोड़ कमाए थे, यह फिल्म अब उसे भी पछाड़ने के बिल्कुल करीब है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…