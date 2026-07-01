Cocktail 2 Box Office Collection: कछुए की चाल से चली 'कॉकटेल 2' ने 12वें दिन निकाला बजट, वर्ल्डवाइड कलेक्शन में कर दिया बड़ा खेल!

Cocktail 2 Day 12 Collection: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की 'कॉकटेल 2' ने 12वें दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरा खेल ही पलटकर रख दिया. कछुए की चाल से चल रही फिल्म ने अपना बजट निकाल लिया है. आइए जानते हैं फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन और बजट कितना है.

Cocktail 2 ने निकाला अपना बजट

Cocktail 2 Box Office Collection Day 12: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की तिकड़ी इस बार बॉक्स ऑफिस पर एक मैच्योर और बोल्ड रिलेशनशिप ड्रामा लेकर आई है. 19 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस (Cocktail 2 Box Office Collection) पर अपना 12 दिनों का सफर तय कर चुकी है. रिलीज के दो हफ्ते पूरा करने की दहलीज पर खड़ी ये रोमांटिक फिल्म अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है. अमूमन वर्किंग डेज में फिल्मों की कमाई थोड़ी सुस्त हो जाती है लेकिन 'कॉकटेल 2' अभी भी करोड़ों में कलेक्शन कर रही है. हालांकि, इसकी कमाई 12वें सुस्त पड़ (Cocktail 2 Box Office Collection Day 12) गई है. थिएटर्स में भीड़ थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन बड़े शहरों और मल्टीप्लेक्स के दर्शक अब भी इस 'एडल्ट रॉम-कॉम' (Rom-Com) को देखने पहुंच रहे हैं.

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) न तो बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा धमाका कर पा रही है और न ही ये औधें मुंह गिर रही है ये कछुए की तरह अपनी एक रफ्तार में चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि, ये अपना बजट निकालने में कामयाब हो पाए. वहीं इसी बीच इसके 12वें दिन कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए हैं. तो चलिए जानते हैं फिल्म ने रिलीज के 12वें दिन कितनी कमाई की.

Cocktail 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, रोम-कोम फिल्म 'कॉकटेल 2' ने 12वें दिन 1.85 करोड़ रुपए की कमाई की है और इसी के साथ इसका अब तक का कलेक्शन 86.75 करोड़ रुपए हो गए हैं.

Week 1- 70.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 8- 4.00 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 9- 4.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 10- 4.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 11- 1.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 12- 1.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 86.75 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 103.45 करोड़ रुपए

वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 131.89 करोड़ रुपए

कितना है Cocktail 2 का बजट?

आंकड़ों से साफ है कि फिल्म ने पहले वीकेंड पर शानदार ओपनिंग ली थी, जिसके बाद सोमवार को वर्किंग डे होने की वजह से कमाई में गिरावट आई. अच्छी बात यह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रैश नहीं हुई और वर्किंग डेज में भी हर दिन करीब 1.5 करोड़ की कमाई का बेस बनाए हुए है और यही वजह है कि, इसने वर्ल्डवाइड कलेक्शन से अपना बजट निकाल लिया है. बता दें कि, 110 करोड़ रुपए के बजट में बनीं 'कॉकटेल 2' ने दुनिया भर में 12वें दिन तक 131.89 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

कैसी है 'कॉकटेल 2' और आगे क्या होगा?

मालूम हो कि, यह फिल्म साल 2012 में आई 'कॉकटेल' की कहानी को एक नए और मैच्योर अंदाज में आगे बढ़ाती है. कहानी एक ऐसे कपल की है जिनकी जिंदगी में एक पुराना दोस्त वापस आ जाता है और फिर शुरू होता है जज्बातों और उलझनों का नया दौर. फिल्म में सिर्फ पुराने स्टाइल के गाने और तड़क-भड़क नहीं है, बल्कि आज के जमाने के रिलेशनशिप्स और कमिटमेंट को लेकर बेहद ईमानदारी से बात की गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…