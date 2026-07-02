Cocktail 2 Box Office Collection Day 13: बॉक्स ऑफिस पर ‘कॉकटेल 2’ की थमी रफ्तार, बुधवार की कमाई देख मेकर्स की बढ़ी टेंशन

Cocktail 2 Box Office Collection Day 13: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर रोमांटिक-कॉमेडी 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ती दिख रही है. शानदार वीकेंड के बाद फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट आ रही है.

‘कॉकटेल 2’ की थमी रफ्तार

Cocktail 2 Box Office Collection Day 13: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की मच-अवेटेड रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा फिल्म ‘कॉकटेल 2’ को 19 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. शुरुआती दिनों में तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी-खासी रफ्तार पकड़ी और दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही, लेकिन जैसे ही वर्किंग डेज शुरू हुए, फिल्म का दम फूलने लगा है. अब हालत यह है कि फिल्म के लिए 100 करोड़ का आंकड़ा छूना एक बड़ा चैलेंज बन गया है.

वीकेंड के बाद औंधे मुंह गिरी कमाई

ओपनिंग वीकेंड में तो 'कॉकटेल 2' ने मेकर्स को खूब खुश किया था. फिल्म ने शनिवार को 4.25 करोड़ और रविवार को शानदार छलांग लगाते हुए 4.40 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. लेकिन मंडे टेस्ट आते ही फिल्म की रफ्तार कछुए जैसी हो गई. सोमवार को फिल्म की झोली में सिर्फ 1.75 करोड़ आए, तो मंगलवार को यह आंकड़ा थोड़ा सा सुधरकर 1.85 करोड़ तक पहुंचा.

लेकिन असली झटका बुधवार को लगा है. वर्किंग डे के बीच बुधवार को फिल्म की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई और यह सिमटकर सिर्फ 1.40 करोड़ रुपए रह गई. इस सुस्त रफ्तार के बाद अब फिल्म का कुल कलेक्शन 88.15 करोड़ रुपए तक पहुंच पाया है. फिल्म को रिलीज हुए दो हफ्ते से ज्यादा का समय होने आया है, लेकिन अभी तक यह 100 करोड़ की दहलीज पार नहीं कर पाई है. ट्रेड एक्सपर्ट्स की मानें तो अब इस आंकड़े तक पहुंचना फिल्म के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है.

आखिर क्या है फिल्म का ताना-बाना?

अगर फिल्म की कहानी की बात करें, तो यह पूरी तरह से एक मॉडर्न रिलेशनशिप ड्रामा और लव-ट्रायंगल पर बेस्ड है. फिल्म में कुणाल (शाहिद कपूर), दीया (रश्मिका मंदाना) और एली (कृति सेनन) मुख्य किरदारों में हैं. कहानी में मोड़ तब आता है जब कुणाल और दीया के पुराने रिश्ते से रोमांस और एक्साइटमेंट गायब होने लगता है. अपने रिश्ते में आए इस खालीपन को दूर करने और कुणाल के प्यार को परखने के लिए दीया एक अजीब सा गेम खेलती है.

दीया इस खेल में एली (कृति सेनन) को मोहरा बनाती है और उसे कुणाल के करीब भेजती है. लेकिन पासा तब उलटा पड़ जाता है जब महज दो दिन कुणाल के साथ बिताने के बाद एली को सचमुच उससे सच्चा प्यार हो जाता है. इसके बाद कहानी में जो कन्फ्यूजन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं, वही इस फिल्म का मुख्य ट्विस्ट हैं. हालांकि, स्टार कास्ट की अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद कमजोर स्क्रीनप्ले के चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पा रही है जिसकी मेकर्स को उम्मीद थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.