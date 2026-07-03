Cocktail 2 Box Office Collection Day 14: दूसरे गुरुवार सुस्त पड़ी 'कॉकटेल 2' की रफ्तार, जानें अब तक का कलेक्शन

Cocktail 2 Box Office Collection Day 14: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर रोमांटिक-कॉमेडी 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर कछुए की चाल चल रही है. अपने दूसरे गुरुवार यानी 14वें दिन फिल्म ने इतनी कमाई की.

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की तिगड़ी वाली फिल्म ‘कॉकटेल 2’ बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने के लिए काफी जद्दोजहद कर रही है. वर्किंग डेज के असर और सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी कमी के चलते इस फिल्म की रफ्तार अब काफी सुस्त पड़ चुकी है. अपने दूसरे गुरुवार यानी रिलीज के 14वें दिन फिल्म के शोज और कमाई दोनों में ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है. लेकिन इन सबके बावजूद, मेकर्स के लिए एक राहत की बात यह है कि फिल्म ने भारत में 105 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है.

14वें दिन बॉक्स ऑफिस की कमाई

सैकनिल्क (Sacnilk) के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 'कॉकटेल 2' ने अपने दूसरे गुरुवार यानी 14वें दिन देश भर के 2,071 शोज से महज 1.25 करोड़ रुपये का नेट बिजनेस किया है. इस कछुआ चाल के साथ अब फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 89.61 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 107.64 करोड़ रुपये हो चुका है.

अगर गुरुवार को सिनेमाघरों में दर्शकों की मौजूदगी की बात करें, तो यह पूरे देश में सिर्फ 8 से 9 फीसदी के आसपास ही रही. दोपहर के शोज में तो हालत और पतली थी, जहां सिर्फ 8.4% सीटें ही भर पाईं. वर्किंग डे होने की वजह से लोग थिएटर्स तक नहीं पहुंचे और जो भी थोड़ी-बहुत भीड़ दिखी, वो सिर्फ दोपहर और शाम के शोज में ही नजर आई.

शोज की संख्या में भारी कटौती

फिल्म ने जब पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग की थी, तब इसे देश भर में रिकॉर्ड 10,835 शोज मिले थे. पहले हफ्ते में भी यह आंकड़ा 8,400 शोज से ऊपर बना रहा. लेकिन दूसरे हफ्ते में इसके शोज धड़ाधड़ कम होने लगे. दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को जहां 5,965 शोज थे, वहीं शनिवार को 3,946, रविवार को 3,979, सोमवार को 3,873, मंगलवार को 3,666 और बुधवार को घटकर सिर्फ 3,431 शोज ही रह गए.

शुरुआत से अब तक का पूरा रिपोर्ट कार्ड

'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की थी. पहले शुक्रवार को 13.50 करोड़, शनिवार को 16.25 करोड़ और पहले रविवार को 17.75 करोड़ बटोरकर फिल्म ने शानदार वीकेंड मनाया था. इसके बाद सोमवार-मंगलवार को 6.75-6.75 करोड़ और बुधवार को 5.25 करोड़ की कमाई हुई थी. दूसरे हफ्ते की कहानी थोड़ी बदल गई. दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 4 करोड़, शनिवार को 4.25 करोड़ और रविवार को 4.40 करोड़ कमाए. लेकिन मंडे टेस्ट में फेल होते ही सोमवार को कमाई सीधे 1.75 करोड़, मंगलवार को 1.85 करोड़ और बुधवार को 1.40 करोड़ पर आ गिरी. अब दूसरे गुरुवार के 1.25 करोड़ को जोड़कर फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में कुल 19.11 करोड़ का बिजनेस किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.