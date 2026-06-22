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Cocktail 2 Box Office Collection Day 3: थिएटर्स में शाहिद कपूर का जलवा बरकरार, ओपनिंग वीकेंड में की धांसू कमाई

Cocktail 2 Box Office Collection Day 3: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. 19 जून को रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में ही शानदार कलेक्शन कर लिया है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 22, 2026 7:24 AM IST
Cocktail 2 Box Office Collection Day 3: थिएटर्स में शाहिद कपूर का जलवा बरकरार, ओपनिंग वीकेंड में की धांसू कमाई

शाहिद कपूर का जलवा बरकरार

Cocktail 2 Box Office Collection Day 3: साल 2012 में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की आई सुपरहिट फिल्म 'कॉकटेल' तो आपको याद ही होगी? पूरे 14 साल बाद अब इस फिल्म का सीक्वल 'कॉकटेल 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है और दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. इस बार फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फ्रेश तिकड़ी नजर आ रही है, जिसे देखने के लिए थिएटर्स में भारी भीड़ उमड़ रही है. 19 जून को रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने पहले ही वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की है.

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संडे को हुई नोटों की बारिश

शुरुआत में फिल्म को क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यूज मिले थे, लेकिन दर्शकों के वर्ड ऑफ माउथ ने खेल पलट दिया. ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार की रात तक 'कॉकटेल 2' ने अकेले संडे को 15.77 करोड़ का शानदार बिजनेस कर लिया. फिल्म की कमाई का ग्राफ हर दिन के साथ ऊपर जा रहा है. इसने अपने पहले दिन 13.50 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी, जो शनिवार को बढ़कर 16.25 करोड़ पहुंच गई. अब संडे के तगड़े कलेक्शन को मिलाकर 'कॉकटेल 2' का कुल इंडिया कलेक्शन 45.52 करोड़ हो चुका है. देश के साथ विदेशों में भी फिल्म को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है.

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कई फिल्मों से थी टक्कर

इस समय सिनेमाघरों में 'कॉकटेल 2' का मुकाबला किसी एक फिल्म से नहीं था. थिएटर्स में 'पेड्डी', 'मैं वापस आऊंगा', 'गवर्नर', 'हॉन्टेड 3डी' और 'भारत भाग्य विधाता' जैसी कई नई-पुरानी फिल्में लगी हुई हैं. लेकिन शाहिद कपूर के स्टारडम और फिल्म के गानों के क्रेज के आगे बाकी सभी फिल्में फीकी साबित हुईं. इस तगड़े कॉम्पिटिशन के बाद भी फिल्म के कलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ा और यह बॉक्स ऑफिस पर राजा की तरह राज कर रही है.

पुराना डायरेक्टर और नई कहानी

दिलचस्प बात यह है कि साल 2012 की मूल 'कॉकटेल' की तरह इस सीक्वल को भी मशहूर डायरेक्टर होमी अदजानिया ने ही डायरेक्ट किया है. होमी ने आज के दौर के हिसाब से लव-ट्रायंगल की कहानी में ऐसा तड़का लगाया है कि लोग इसे देखने खिंचे चले आ रहे हैं. फिल्म में शाहिद, कृति और रश्मिका के बीच की केमिस्ट्री को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. जिस तरह 14 साल पहले आई फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था, ठीक वैसा ही जादू यह नई फिल्म भी बिखेर रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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