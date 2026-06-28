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Cocktail 2 Box Office Collection Day 9: वीकेंड पर फिर चमकी शाहिद-कृति की किस्मत, 9वें दिन की कमाई उड़ा देगी होश!

Cocktail 2 Box Office Collection Day 9: बॉक्स ऑफिस पर छाया शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की रोमांटिक-कॉमेडी 'कॉकटेल 2' का जादू छा गया है. फिल्म ने दूसरे शनिवार को शानदार कमाई की है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 28, 2026 6:39 AM IST
Cocktail 2 Box Office Collection Day 9: वीकेंड पर फिर चमकी शाहिद-कृति की किस्मत, 9वें दिन की कमाई उड़ा देगी होश!

9वें दिन की कमाई उड़ा देगी होश

Cocktail 2 Box Office Collection Day 9: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) बॉक्स ऑफिस पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है. रिलीज के दूसरे वीकेंड में एंट्री करते ही फिल्म की कमाई में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिला है. दर्शकों और क्रिटिक्स से मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स के दम पर फिल्म ने अपने नौवें दिन यानी दूसरे शनिवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए 4.25 करोड़ का बिजनेस किया है. इसे मिलाकर भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब 78.43 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 93.51 करोड़ तक पहुंच गया है.

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ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर जलवा

यह फिल्म देश के साथ विदेशों में भी नोटों की बारिश कर रही है. ताजा ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'कॉकटेल 2' ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म के बजट, इसकी स्टारकास्ट को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स इसे बॉक्स ऑफिस पर एक बेहद सफल और मुनाफे वाला वेंचर मान रहे हैं. पहले हफ्ते में 70.50 करोड़ और आठवें दिन 4 करोड़ कमाने के बाद फिल्म का यह सफर थिएटर्स में ब्लॉकबस्टर साबित हो रहा है.

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Cocktail 2 का टोटल कलेक्शन

Week 1- 70.50 करोड़ रुपए कलेक्शन
Day 8- 4.00 करोड़ रुपए कलेक्शन
Day 9- 4.25 करोड़ रुपए कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 78.75 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 93.97 करोड़ रुपए

पुरानी 'कॉकटेल' से कितनी अलग है कहानी

गौरतलब है कि साल 2012 में आई सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की 'कॉकटेल' एक कल्ट क्लासिक फिल्म थी, जिसने युवाओं के दिलों को छुआ था. हालांकि, मेकर्स ने इस बार 'कॉकटेल 2' में पुरानी कहानी को दोहराने के बजाय एक बिल्कुल नया दांव खेला है. इस सीक्वल में पूरी कहानी, स्क्रीनप्ले और किरदारों को नए जमाने के हिसाब से पूरी तरह बदल दिया गया है, जो दर्शकों के लिए एक फ्रेश और नया सरप्राइज पैकेज साबित हुआ है.

क्यों दर्शकों को पसंद आ रही है फिल्म

फिल्म की सफलता की सबसे बड़ी वजह शाहिद कपूर (कुणाल), कृति सेनन (एली) और रश्मिका मंदाना (दिया) के बीच का लव-ट्रायंगल है, जो आज के युवाओं को बेहद रीलेटेबल और मजेदार लग रहा है. इसके साथ ही डायरेक्टर होमी अडजानिया का बेहतरीन निर्देशन और फिल्म के ट्रेंडी, फुट-टैपिंग गानों ने यंगस्टर्स को सिनेमाघरों तक खींचने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही धमाकेदार खबरों और बॉक्स ऑफिस अपडेट्स के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी...

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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