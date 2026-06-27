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Cocktail 2 Box Office Collection Day 9: बॉक्स ऑफिस पर बज रहा शाहिद कपूर-कृति सेनन की फिल्म का डंका! कितना रहा 9वें दिन का कलेक्शन?

Cocktail 2 Box Office Collection: शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है. जानिए फिल्म ने 9वें दिन कितनी कमाई की और कुल कलेक्शन कितना हुआ.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 27, 2026 10:30 PM IST
Cocktail 2 Box Office Collection Day 9: बॉक्स ऑफिस पर बज रहा शाहिद कपूर-कृति सेनन की फिल्म का डंका! कितना रहा 9वें दिन का कलेक्शन?

Cocktail 2 Box Office Collection Day 9: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) बॉक्स ऑफिस पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स का फायदा इसके कलेक्शन में साफ देखने को मिल रहा है. दूसरे वीकेंड में एंट्री करते ही फिल्म की कमाई में एक बार फिर बड़ा उछाल आया है. फिल्म को रिलीज हुए 9 दिन पूरे हो चुके हैं ऐसे में आइए जानते हैं नौवें दिन शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' ने कितनी कमाई की.

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बॉक्स ऑफिस पर बज रहा Cocktail 2 का डंका!

गौरतलब है कि, 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2 Box Office) सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब धमाल मचा रही है. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर ₹110 करोड़ से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म का बजट और इसकी रीच को देखते हुए इसे बॉक्स ऑफिस पर एक सफल वेंचर माना जा रहा है.

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Cocktail 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9

Week 1- 70.50 करोड़ रुपए कलेक्शन
Day 8- 4.25 करोड़ रुपए कलेक्शन
Day 9- 3.68 करोड़ रुपए कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 78.43 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 93.51 करोड़ रुपए

क्यों पसंद आ रही है दर्शकों को Cocktail 2?

दरअसल, 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) साल 2012 में आई सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की 'कॉकटेल' का सीक्वल है जो एक कल्ट क्लासिक फिल्म थी, लेकिन मेकर्स ने इस बार फिल्म की पूरी कहानी और किरदारों को पूरी तरह बदल दिया. फिल्म में शाहिद कपूर (कुणाल), कृति सेनन (एली) और रश्मिका मंदाना (दिया) के बीच का लव-ट्रायंगल युवाओं को काफी रीलेटेबल और एंटरटेनिंग लग रहा है. होमी अडजानिया का डायरेक्शन और फिल्म के ट्रेंडी गानों ने यंगस्टर्स को थिएटर्स तक खींचने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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