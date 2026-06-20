Cocktail 2 Box Office Collection Day 2: 'कॉकटेल 2' ने दूसरे दिन लगाई छलांग, फिल्म का कलेक्शन देख खुश होंगे मेकर्स

Cocktail 2 Day 2 Collection: बॉलीवुड फिल्म 'कॉकटेल 2' सिनेमाघरों में लगी है और लोगों का काफी पसंद आ रही है. फिल्म की कमाई के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं.

फिल्म दो दिनों में इतना कलेक्शन कर लिया है.

Cocktail 2 Box Office Day 2: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पॉपलुर स्टार्स शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) ने लगातार दूसरे दिन अच्छी कमाई की है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर जबरदस्त शुरुआत की थी और दूसरे शनिवार को धांसू कलेक्शन किया है. इससे पता चल रहा है कि फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है. फिल्म 'कॉकटेल 2' को मिक्स्ड रिव्यू मिले थे. इसके बावजूद लोग सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं और फिल्म की कमाई के आंकड़े देख मेकर्स काफी ज्यादा खुश होंगे. आइए जानते हैं कि फिल्म 'कॉकटेल 2' ने दो दिनों में कितनी कमाई कर ली है.

फिल्म 'कॉकटेल 2' ने दो दिन में की 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बड़े पर्दे पर आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए कि मेकर्स की तिजोरी भरकर ही मानेंगी. इस फिल्म पर साल 2012 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल होने के चलते काफी उम्मीदें थी. फिल्म 'कॉकटेल 2' ने लोगों की उम्मीदों के बनाए रखा और उनका खूब मनोरंजन कर रही है और इसका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर दिख रहा है. फिल्म ने पहले दिन अच्छी कमाई की थी और दूसरे दिन उसे बरकरार रखा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने रिलीज के बाद दूसरे दिन शनिवार को 16.25 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से पहले दिन की कमाई 13.50 करोड़ रुपये मिलाकर फिल्म ने दो दिनों में 29.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म 'कॉकटेल 2' पहले वीकेंड पर 45-50 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली है. इस फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन पर नजर डालें तो दो दिनों में 50.95 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.