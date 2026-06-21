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Cocktail 2 Box Office: दूसरे दिन शाहिद कपूर की फिल्म ने उड़ाया गर्दा, बॉक्स पर कर दी सबकी हालत खराब

Cocktail 2 Box Office Day 2: शाहिद कपूर, कृति सेनॉन और रश्मिका मंदाना ने फिल्म 'कॉकटेल 2' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर राज करना शुरू कर दिया है. दूसरे दिन इस फिल्म क कमाई में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 21, 2026 6:55 AM IST
Cocktail 2 Box Office: दूसरे दिन शाहिद कपूर की फिल्म ने उड़ाया गर्दा, बॉक्स पर कर दी सबकी हालत खराब

Cocktail 2 Box Office: दूसरे दिन शाहिद कपूर की फिल्म ने उड़ाया गर्दा, बॉक्स पर कर दी सबकी हालत खराब

Shahid Kapoor Kriti Sanon Rashmika Mandanna Cocktail 2 Box Office Day 2: गर्वनर', 'पेड्डी', 'भारत भाग्य विधाता', 'मैं वापस आऊंगा', 'हॉन्टेड 3डी' जैसी फिल्में इस समय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं. इसी बीच फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) ने बॉक्स ऑफिस का रंग ही बदल दिया है. 2 दिन पहले ही शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की फिल्म रिलीज हुई है. रिलीज होते ही फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बाकी फिल्मों की हाल खराब करनी शुरू कर दी है. अगर बात की जाए कमाई की तो फिल्म 'कॉकटेल 2' ने रिलीज के दूसरे दिन 16.25 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है. बीते दिन फिल्म के 10,245 शोज दिखाए गए थे. फिल्म 'कॉकटेल 2' का नेट कलेक्शन 29.75 करोड़ रुपए जमा किया गया था. वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 35.70 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. फिल्म का ओवरजीस कलेक्शन 8.00 करोड़ रुपए रहा. फिल्म 'कॉकटेल 2' का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 15.25 करोड़ रुपए हो चुका है.

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फिल्म 'कॉकटेल 2' का क्या है वर्ल्डवाइड कलेक्शन

वहीं फिल्म 'कॉकटेल 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 50.95 करोड़ रुपए हो गया है. आपको बता दें कि रिलीज होते ही फिल्म 'कॉकटेल 2' ने अपनी पहली फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. एडवांस बुकिंग के दौरान ही फिल्म 'कॉकटेल 2' ने करीब 5.57 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. वहीं फिल्म के पहले दिन 13.50 करोड़ रुपए कूटे हैं. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'कॉकटेल 2' की कमाई ने दूसरे दिन करीब 25-30 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी है.

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फिल्म 'कॉकटेल 2' की क्या है कहानी

फिल्म 'कॉकटेल 2' की कहानी में कृति सेनन और रश्मिका मंदाना सहेलियों के तौर पर नजर आ रही हैं. वहीं शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना को कपल दिखाया गया है. फिल्म 'कॉकटेल 2' में कृति सेनॉन विरोनिका के जैसे किरदार में नजर आ रही हैं जो कि बहुत बोल्ड है. वो अपनी सहेली के कहने पर अपने जीजा पर डोरे डालती है, जिसके बाद दोनों को प्यार हो जाता है. अब यही फिल्म की कहानी है कि कृति सेनॉन और रश्मिका में से शाहिद कपूर किसको चूज करते हैं.

फिल्म 'कॉकटेल 2' क्यों आ रही है लोगों का पसंद?

फिल्म 'कॉकटेल 2' में आज के समय के डेटिंग सिस्टम को दिखाया गया है. कैसे जैनजी मिलकर डेटिंग को बर्बाद कर रहे हैं. फिल्म में भी शाहिद कपूर सिचुएशनशिप में फंसे हुए हैं. अब आज की जनरेशन को तो ये लव ट्राइएंगल पसंद ही आएगा. यही वजह है जो फिल्म 'कॉकटेल 2' को उम्मीद से ज्यादा पसंद किया जा रहा है. खराब रेटिंग मिलने के बाद भी फिल्म 'कॉकटेल 2' को देखने लोग जा रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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