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Cocktail 2 Box Office Collection Day 3: 'कॉकटेल 2' ने ओपनिंग वीकेंड पर की धमाकेदार कमाई, शाहिद के सामने टिक नहीं पाई दूसरी मूवीज

Cocktail 2 Day 2 Collection: बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग वीकेंड पूर कर लिया है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों में कितनी कमाई कर ली है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 21, 2026 9:37 PM IST
Cocktail 2 Box Office Collection Day 3: 'कॉकटेल 2' ने ओपनिंग वीकेंड पर की धमाकेदार कमाई, शाहिद के सामने टिक नहीं पाई दूसरी मूवीज

फिल्म कॉकटेल ने पहले वीकेंड पर धांसू कमाई की है.

Cocktail 2 Opening Weekend Collection: एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) लोगों को खूब पसंद आ रही है. इस फिल्म ने पहले वीकेंड पर धमाकेदार कलेक्शन किया है. इस फिल्म ने पहले और दूसरे दिन अच्छी कमाई की थी और ओपनिंग वीकेंड के तीसरे दिन कलेक्शन में बंपर उछाल देखने को मिला है. फिल्म 'कॉकटेल 2' को देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं और इसे वर्ड ऑफ माउथ का भी फायदा मिल रहा है. इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) भी नजर आ रही हैं. आइए जानते हैं कि फिल्म 'कॉकटेल 2' अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

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50 करोड़ी होने से एक कदम दूर है फिल्म 'कॉकटेल 2'

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर तीन दिन हो गए हैं. इस तरह से फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पूरा कर लिया है. इस फिल्म के रिलीज होने के बाद मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे लेकिन इसकी कमाई ने साबित कर दिया है कि इसे पसंद किया जा रहा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने रविवार यानी 21 जून को रात 10 बजे तक 15.77 करोड़ रुपये जोड़ लिए थे. फिल्म ने अब तक 45.52 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. बताते चलें कि फिल्म ने पहले दिन 13.50 करोड़ रुपये और दूसरे दिन 16.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी. शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई कर रही है.

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फिल्म 'कॉकटेल 2' के सामने सिनेमाघरों में है कई मूवीज

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' के सामने 'पेड्डी', 'मैं वापस आऊंगा', 'गवर्नर', 'हॉन्टेड 3डी', 'भारत भाग्य विधाता' समेत कई मूवीज सिनेमाघरों में लगी हैं. हालांकि, इस फिल्म पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. बताते चलें कि ये फिल्म साल 2012 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है. जिस तरह से साल 2012 वाली फिल्म को पसंद किया गया था, ठीक उसी तरह से साल 2026 वाली फिल्म को रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म 'कॉकटेल' और फिल्म 'कॉकटेल 2' को होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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