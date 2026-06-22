Cocktail 2 Box Office Collection Day 4: 'कॉकटेल 2' का चौथे दिन भी दिखा जलवा, मंडे टेस्ट में पास हुई फिल्म, जानें कलेक्शन

Cocktail 2 Box Office Day 4: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के बाद पहले मंडे को बंपर कलेक्शन किया है.

फिल्म कॉकटेल 2 बंपर कलकेक्शन कर रही है.

Cocktail 2 Box Office Collection Day 4: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) ने ओपनिंग वीकेंड पर जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. इस फिल्म ने ना सिर्फ वीकेंड पर अच्छी कमाई की बल्कि सोमवार को धांसू कमाई की है. इस तरह से फिल्म 'कॉकटेल 2' रिलीज के बाद पहले मंडे के टेस्ट अच्छे नंबरों से पास कर लिया है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसके साथ ही फिल्म ने 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. आइए जानते हैं कि फिल्म की अब तक कुल कितनी कमाई हो चुकी है.