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Cocktail 2 Box Office Collection Day 4: 'कॉकटेल 2' का चौथे दिन भी दिखा जलवा, मंडे टेस्ट में पास हुई फिल्म, जानें कलेक्शन

Cocktail 2 Box Office Day 4: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के बाद पहले मंडे को बंपर कलेक्शन किया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 22, 2026 10:54 PM IST
Cocktail 2 Box Office Collection Day 4: 'कॉकटेल 2' का चौथे दिन भी दिखा जलवा, मंडे टेस्ट में पास हुई फिल्म, जानें कलेक्शन

फिल्म कॉकटेल 2 बंपर कलकेक्शन कर रही है.

Cocktail 2 Box Office Collection Day 4: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) ने ओपनिंग वीकेंड पर जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. इस फिल्म ने ना सिर्फ वीकेंड पर अच्छी कमाई की बल्कि सोमवार को धांसू कमाई की है. इस तरह से फिल्म 'कॉकटेल 2' रिलीज के बाद पहले मंडे के टेस्ट अच्छे नंबरों से पास कर लिया है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसके साथ ही फिल्म ने 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. आइए जानते हैं कि फिल्म की अब तक कुल कितनी कमाई हो चुकी है.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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