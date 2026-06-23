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Cocktail 2 Box Office: कॉकटेल 2 की बादशाहत पर मंडराया खतरा, कमाई में दिखी 64 प्रतिशत की गिरावट

Cocktail 2 Box Office Day 4: शाहिद कपूर, कृति सेनॉन और रश्मिका मंदाना ने इस समय फिल्म 'कॉकटेल 2' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया है. चलिए जानते हैं कि सोमवार को इस फिल्म ने कितने नोट छापे हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: June 23, 2026 7:16 AM IST
Cocktail 2 Box Office: कॉकटेल 2 की बादशाहत पर मंडराया खतरा, कमाई में दिखी 64 प्रतिशत की गिरावट

Cocktail 2 Box Office: कॉकटेल 2 की बादशाहत पर मंडराया खतरा

Shahid Kapoor Kriti Sanon Rashmika Mandanna Cocktail 2 Box Office Day 4: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) का इस समय बॉक्स ऑफिस पर जलवा छाया हुआ है. टिपितकल लव स्टोरी होने के बाद भी लोग 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) को देखने सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं. ये लोगों का प्यार ही है जो कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस पर , 'पेड्डी', 'भारत भाग्य विधाता', 'मैं वापस आऊंगा', 'हॉन्टेड 3डी' और गर्वनर' जैसी फिल्मों को पछाड़ने में जुटी हुई है. अगर बात कमाई की जाए तो वीकेंड फिल्म 'कॉकटेल 2' के लिए बेहद शानदार रहा है. हालांकि वीक डेज आते ही फिल्म 'कॉकटेल 2' की बैंड बज गई. अचानक ही फिल्म 'कॉकटेल 2' की कमाई औंधे मुंह जा गिरी है. रिलीज के चौथे दिन फिल्म 'कॉकटेल 2' ने केवल 6.35 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है.

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कैसी रही फिल्म 'कॉकटेल 2' की परफॉर्मेंस?

बीते दिन फिल्म 'कॉकटेल 2' के 9,785 शोज दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'कॉकटेल 2' का ग्रॉस कलेक्शन 64.56 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 53.85 करोड़ बताया जा रहा है. अगर बात की जाए ओवरसीज कलेक्शन की तो फिल्म ने दुनियाभर में चौथे दिन 1.50 करोड़ रुपए कूट डाले. इसी के साथ फिल्म 'कॉकटेल 2' का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 20.75 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म 'कॉकटेल 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 85.31 करोड़ रुपए बताया जा रहा है.

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फिल्म 'कॉकटेल 2' का क्यों हुआ बुरा हाल?

जहां एक तरफ फिल्म 'कॉकटेल 2' वीकेंड पर छाई हुई थी वहीं सोमवार आते ही फिल्म की कमाई लुढ़क गई है. इसका एक सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है कि फिल्म 'कॉकटेल 2' का निगेटिव रिव्यू.... रिलीज के पहले ही दिन सोशल मीडिया पर फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर निगेटिव बातें की जा रही थीं. हालांकि देश के यूथ ने निगेटिव रिव्यू मिलने के बाद भी फिल्म 'कॉकटेल 2' में दिलचस्पी दिखाई है. लोगों का कहना है कि मेकर्स ने हल्के से बदलाव के साथ फिल्म 'कॉकटेल' की कहानी को ही रीपीट कर दिया है और क्लाइमेक्स बदल दिया है.

क्या है फिल्म 'कॉकटेल 2' की कहानी?

फिल्म 'कॉकटेल 2' की कहानी कुणाल और दिया के इर्दगिर्द घूमती है. एक समय ऐसा आता है जब दिया को अपने प्यार पर शक होने लगता है. इसी बीच दिया की मुलाकात पुरानी सहेली एली से होती है. वेकेशन के दौरान एली और दिया कुणाल का टेस्ट लेने का फैसला करती हैं. ये टेस्ट लेने के चक्कर में कब एली अपने ही होने वाले जीजा से प्यार कर बैठती है, पता नहीं चलता. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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