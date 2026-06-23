google-preferred

Cocktail 2 Box Office Collection Day 5: 'कॉकटेल 2' वीकडेज पर भी दिखा रही भौकाल, अब तक हो गई इतनी कमाई

Cocktail 2 Box Office Day 5: बॉलीवुड फिल्म 'कॉकटेल 2' वीकडेज पर भी बॉक्स ऑफिस पर तगड़े से पैर जमाए हुए है. फिल्म के पांचवे दिन की कमाई के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं.

WrittenBy
By: Shashikant Mishra | Published: June 23, 2026 11:21 PM IST
Cocktail 2 Box Office Collection Day 5: 'कॉकटेल 2' वीकडेज पर भी दिखा रही भौकाल, अब तक हो गई इतनी कमाई

फिल्म कॉकटेल 2 ने भौकाल दिखाया है.

Cocktail 2 Box Office Collection Day 5: सिनेमा जगत के चर्चित सितारे शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) को रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं. 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म को वीकडेज पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म की बढ़ती कमाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जल्द ही 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली है. इस फिल्म के आगे दूसरी फिल्म नहीं टिक पाई हैं. हलांकि, आने वाले शुक्रवार को मल्टीस्टारर 'वेलकम टू द जंगल' बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. अब देखने वाली बात होगी की इसका फिल्म पर क्या असर पड़ता है. आइए बताते हैं कि शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है.

Cocktail 2 Box Office: कॉकटेल 2 की बादशाहत पर मंडराया खतरा, कमाई में दिखी 64 प्रतिशत की गिरावट
Also Read

Cocktail 2 Box Office: कॉकटेल 2 की बादशाहत पर मंडराया खतरा, कमाई में दिखी 64 प्रतिशत की गिरावट

100 करोड़ रुपये से एक कदम दूर है फिल्म 'कॉकटेल 2'

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' मंडे टेस्ट आसानी से पास कर लिया था. फिल्म की कमाई वीकडेज पर भी नहीं रुक रही है. फिल्म ने पांचवे दिन यानी मंगलवार को भी अच्छा कलेक्शन किया है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने मंगलवार को 6.65 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए 60.90 करोड़ रुपये जोड़ लिए हैं. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 22.25 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस तरह से शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने 95 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म की कमाई के लेटेस्ट आंकड़े देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले बुधवार को ये फिल्म 100 करोड़ी हो जाएगी. फिलहाल, फिल्म 'कॉकटेल 2' की कमाई का कलेक्शन देखकर मेकर्श खुश हो रहे होंगे.

Cocktail 2 Box Office Collection Day 4: 'कॉकटेल 2' का चौथे दिन भी दिखा जलवा, मंडे टेस्ट में पास हुई फिल्म, जानें कलेक्शन
Also Read

Cocktail 2 Box Office Collection Day 4: 'कॉकटेल 2' का चौथे दिन भी दिखा जलवा, मंडे टेस्ट में पास हुई फिल्म, जानें कलेक्शन

फिल्म कॉकटेल ने पांच दिन में कर लिया इतना कलेक्शन
डे 1 - 13.50 करोड़ रुपये
डे 2 - 16.25 करोड़ रुपये
डे 3 - 17.75 करोड़ रुपये
डे 4 - 6.75 करोड़ रुपये
डे 5 - 6.65 करोड़ रुपये
अब तक की कमाई - 60.90 करोड़ रुपये

फिल्म 'कॉकटेल 2' को रोक नहीं पाईं दूसरी मूवीज

फिल्म 'कॉकटेल 2' को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देने के लिए साउथ से लेकर बॉलीवुड की फिल्म बड़े पर्दे पर लगी हुई हैं. शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म के सामने 'पेड्डी', 'मैं वापस आऊंगा', 'गवर्नर', 'हॉन्टेड 3डी', 'भारत भाग्य विधाता' जैसी मूवीज सिनेमाघरों में लगी हुई हैं. अब देखने वाली बात होगी कि शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' कुल कितनी कमाई करती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

Tags:

Up Next

अलका याग्निक ने पद्म भूषण लेने से पहले पीएम मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, वीडियो वायरल

Next Story

अलका याग्निक ने पद्म भूषण लेने से पहले पीएम मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, वीडियो वायरल