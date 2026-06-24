google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Box Office
  • Cocktail 2 Box Office: कॉकटेल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर फिर भरी हुंकार, वर्ल्डवाइड कूटे इतने करोड़...

Cocktail 2 Box Office: कॉकटेल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर फिर भरी हुंकार, वर्ल्डवाइड कूटे इतने करोड़

Cocktail 2 Box Office Day 5: बॉक्स ऑफिस पर शाहिद कपूर, कृति सेनॉन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने धमाल मचाया हुआ है. चलिए जानते हैं कि फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफस पर कितनी कमाई कर डाली है.

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: June 24, 2026 6:50 AM IST
Cocktail 2 Box Office: कॉकटेल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर फिर भरी हुंकार, वर्ल्डवाइड कूटे इतने करोड़

Cocktail 2 Box Office: कॉकटेल 2 की बादशाहत पर मंडराया खतरा

Shahid Kapoor Kriti Sanon Rashmika Mandanna Cocktail 2 Box Office Day 5 Worldwide: 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) में इस समय शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) ने बवाल मचा रखा है. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म जमकर नोट छाप रही है. 'भारत भाग्य विधाता', 'मैं वापस आऊंगा', 'हॉन्टेड 3डी', गर्वनर' और 'पेड्डी' जैसी फिल्मों को फिल्म 'कॉकटेल 2' ने धूल चटा दी है. वीकेंड पर फिल्म 'कॉकटेल 2' के खूब मजे आए थे. वहीं मंगलवार को फिल्म 'कॉकटेल 2' की कमाई में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. वर्ल्डवाइड 95 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. इसी के साथ कॉकटेल 2 ने इंडिया में 72.75 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन जमा किया है. फिल्म 'कॉकटेल 2' का ओवरसीज कलेक्शन 22.25 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म 'कॉकटेल 2' का नेट कलेक्शन 60.90 करोड़ रुपए आंका जा रहा है.

Cocktail 2 Box Office Collection Day 5: 'कॉकटेल 2' वीकडेज पर भी दिखा रही भौकाल, अब तक हो गई इतनी कमाई
Also Read

Cocktail 2 Box Office Collection Day 5: 'कॉकटेल 2' वीकडेज पर भी दिखा रही भौकाल, अब तक हो गई इतनी कमाई

फिल्म 'कॉकटेल 2' की कमाई में कितनी बढ़ोतरी हुई?

बीते दिन फिल्म 'कॉकटेल 2' के 50,892 शोज दिखाए गए हैं. मंगलवार को फिल्म 'कॉकटेल 2' की ऑक्यूपेंसी 21 प्रतिशत आंका गया था. मंगलवार को फिल्म 'कॉकटेल 2' ने 7.71 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. कहना गलत नहीं होगा कि वीक डेज में भी फिल्म 'कॉकटेल 2' को पसंद किया जा रहा है. आमतौर पर वीक डेज में फिल्में औंधे मुंह जा गिरती हैं. माना जा रहा है कि बुधवार में फिल्म 'कॉकटेल 2' की कमाई में और भी इजाफा हो सकता है.

Cocktail 2 Box Office: कॉकटेल 2 की बादशाहत पर मंडराया खतरा, कमाई में दिखी 64 प्रतिशत की गिरावट
Also Read

Cocktail 2 Box Office: कॉकटेल 2 की बादशाहत पर मंडराया खतरा, कमाई में दिखी 64 प्रतिशत की गिरावट

फिल्म 'कॉकटेल 2' में क्या है खास

बॉलीवुड में लंबे समय से एक्शन फिल्मों का ही चलन देखने को मिल रहा है. यही वजह है जब बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'कॉकटेल 2' ने दस्तक दी तो फैंस खुश हो गए. भले ही फिल्म 'कॉकटेल 2' की कहानी कुछ अलग नहीं है लेकिन फिर भी लोग सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं. इससे पता चलता है कि आज भी टिपिकल लव स्टोरीज का जमाना गया नहीं है.

क्या है फिल्म 'कॉकटेल 2' की कहानी?

फिल्म 'कॉकटेल 2' में कुणाल और दिया की कहानी घूमती है. अचाक ही दिया को लगने लगता है कि कुणाल उसे धोखा दे रहा है. इस बात की भनक लगते ही वो वेकेशन पर निकल जाती है. यहां पर दिया की मुलाकात ऐसी से होती है. ऐली कुणाल का इम्तिहान लेती है. टेस्ट लेते-लेते ऐली को कुणाल से प्यार हो गया. जिसके बाद शुरू होती है ऐली और दिया के बीच कुणाल को पाने की जंग जो कि शादी के मंडप तक पहुंच जाती है. वहीं कुणाल को भी ऐली से प्यार हो जाता है. अब कुणाल किसके साथ शादी करता है यही फिल्म 'कॉकटेल 2' की कहानी है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

Cocktail 2 Box Office Collection Day 5: 'कॉकटेल 2' वीकडेज पर भी दिखा रही भौकाल, अब तक हो गई इतनी कमाई

Next Story

Cocktail 2 Box Office Collection Day 5: 'कॉकटेल 2' वीकडेज पर भी दिखा रही भौकाल, अब तक हो गई इतनी कमाई