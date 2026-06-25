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Cocktail 2 Box Office: रिलीज के छठे दिन औंधे मुंह जा गिरी 'कॉकटेल 2', कमाई का हुआ बुरा हाल

Cocktail 2 Box Office Day 6: शाहिद कपूर, कृति सेनॉन और रश्मिका मंदाना अब भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. इनकी फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस की कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 25, 2026 6:30 AM IST
Cocktail 2 Box Office: रिलीज के छठे दिन औंधे मुंह जा गिरी 'कॉकटेल 2', कमाई का हुआ बुरा हाल

Cocktail 2 Box Office: रिलीज के छठे दिन औंधे मुंह जा गिरी 'कॉकटेल 2', कमाई का हुआ बुरा हाल

Shahid Kapoor Kriti Sanon Rashmika Mandanna Cocktail 2 Box Office Day 5 Worldwide: 'मैं वापस आऊंगा', 'हॉन्टेड 3डी', गर्वनर', 'पेड्डी' और 'भारत भाग्य विधाता' जैसी फिल्मों का सम य अब जा चुका है. जब से'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है जब से लोग इस फिल्म में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की तिकड़ी को लोग पसंद कर रहे हैं. वहीं 'कॉकटेल 2' के गाने लोगों की जबान पर चढ़ गए हैं. हालांकि हफ्ता बीतने से पहले ही लोगों के सिर से फिल्म 'कॉकटेल 2' का भूत उतर गया है. यही वजह है कि वीकेंड आने से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'कॉकटेल 2' की हालत खराब हो गई है. फिल्म 'कॉकटेल 2' ने रिलीज के छठे दिन 5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. छठे दिन फिल्म 'कॉकटेल 2' की ऑक्यूपेंसी 13 प्रतिशत ही रह गई, जो कि मंगलवार को 21 प्रतिशत थी. यानी साफ है कि लोग फिल्म 'कॉकटेल 2' को अब उतना भाव नहीं दे रहे हैं.

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क्या रहा फिल्म 'कॉकटेल 2' का हाल?

बीते दिन फिल्म 'कॉकटेल 2' के 9,745 शोज दिखाए गए हैं. वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 78.76 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म का नेट कलेक्शन 66.00 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. ओवरसीज की बात की जाए तो छठे दिन फिल्म 'कॉकटेल 2' ने 1.25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. कुल मिलाकर फिल्म 'कॉकटेल 2' का ओवरसीज कलेक्शन 24.00 करोड़ रुपए है. इसी के साथ फिल्म 'कॉकटेल 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 102.76 करोड़ रुपए हो गया.

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फिल्म 'कॉकटेल 2' को कौन देने वाला है पटखनी?

भले ही फिल्म 'कॉकटेल 2' इस समय बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से कदम जमाए हो लेकिन ज्यादा लंबे समत तक शाहिद कपूर यहां टिक नहीं पाएंगे. इस शुक्रवार अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल रिलीज होने वाली है. अक्षय कुमार अपनी इस फिल्म को खूब प्रमोट कर रहे हैं. माना जा रहा है कि अक्की की ये मल्टी स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' के लिए सिरदर्द बन सकती है. वेलकम टू द जंगल से तो बाकी फिल्में भी डरी हुई हैं. हाल ही में खबर आई है कि वेलकम टू द जंगल की वजह से सुपरगर्ल की बुकिंग क डिले कर दिया गया है. डिस्टिब्यूटर्स का पूरा ध्यान इस समय वेलकम टू द जंगल पर है. इससे पता चलता है कि वेलकम टू द जंगल को लेकर कितना क्रेज है. ऐसे में वेलकम टू द जंगल के आगे टिकना शाहिद कपूर के लिए थोड़ा मुश्किल होगा. हालांकि वीकेंड पर फिल्म 'कॉकटेल 2' का कमबैक भी हो सकता है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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