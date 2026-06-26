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Cocktail 2 Box Office: हफ्तेभर में ही निकली 'कॉकटेल 2' की हवा, अब 'वेलकम टू द जंगल' से होगा सामना

Cocktail 2 Box Office Day 7: शाहिद कपूर, कृति सेनॉन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' को रिलीज हुए एक हफ्ते का समय हो गया है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने एक हफ्ते में क्या गुल खिला लिए हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: June 26, 2026 7:01 AM IST
Cocktail 2 Box Office: हफ्तेभर में ही निकली 'कॉकटेल 2' की हवा, अब 'वेलकम टू द जंगल' से होगा सामना

Cocktail 2 Box Office Day 7

Shahid Kapoor Kriti Sanon Rashmika Mandanna Cocktail 2 Box Office Day 7 Worldwide: बॉलीवुड फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) इस समय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. बीते एक हफ्ते से शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर रखा है. लोग लगातार कॉकटेल के दूसरे पार्ट को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं. हालांकि एक हफ्ते में ही फिल्म 'कॉकटेल 2' की कमाई घटने लग गई है. फिल्म 'कॉकटेल 2' के कलेक्शन में लगातार कमी देखने को मिल रही है. हालांकि अब भी फिल्म 'कॉकटेल 2' के हाल 'मैं वापस आऊंगा', 'हॉन्टेड 3डी', गर्वनर', 'पेड्डी' और 'भारत भाग्य विधाता' से तो बेहतर ही हैं. ये सारी फिल्में मिलकर भी फिल्म 'कॉकटेल 2' का रास्ता नहीं रोक पा रही हैं. पेड्डी तो तब भी बॉक्स ऑफिस पर फिर भी टिकी हुई है. बाकी फिल्म तो कब आकर कब चली गईं किसी को पता नहीं चला. वहीं बात करें फिल्म 'कॉकटेल 2' के कलेक्शन की तो इस फिल्म ने रिलीज के सातवें दिन 4.15 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.

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कहां तक पहुंचा फिल्म 'कॉकटेल 2' का कलेक्शन

फिल्म 'कॉकटेल 2' के बीते दिन 8,469 शो दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'कॉकटेल 2' का ग्रॉस कलेक्शन 83.95 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 70.40 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. बीते दिन फिल्म 'कॉकटेल 2' का ओवरसीज कलेक्शन केवल एक करोड़ तक पहुंच गया. इसी के साथ फिल्म 'कॉकटेल 2' का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 25.00 करोड़ रुपए हो गया. वहीं फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 108.95 करोड़ रुपए बताया जा रहा है.

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फिल्म 'कॉकटेल 2' की कौन करेगा हालत खराब

आज अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल रिलीज हो रही है. अक्षय कुमार की ये फिल्म 'कॉकटेल 2' को कड़ी टक्कर देने वाली है, वैसे भी फिल्म वेलकम टू द जंगल में एक साथ 32 सितारे नजर आने वाले हैं. वहीं अक्षय कुमार ने भी फिल्म वेलकम टू द जंगल को जमकर प्रमोट किया है. अक्षय कुमार ने फिल्म वेलकम टू द जंगल में बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी तक का तड़का लगाया है. ऐसे में माना जा रहा है कि फिल्म वेलकम टू द जंगल 'कॉकटेल 2' को पछाड़ने वाली है.कहा जा सकता है कि इस बार का वीकेंड 'कॉकटेल 2' के लिए अच्छा नहीं बीतने वाला है.

फिल्म वेलकम टू द जंगल में कौन-कौन सितारे नजर आएंगे?

फिल्म वेलकम टू द जंगल में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, सुनील शेट्टी, जैकलीन फर्नांडिस, किरण कुमार, पुनीत इस्सर, दलेर मेहंदी, मीका सिंह, दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, संजय दत्त, अरशद वापसी, श्रेय तलपड़े, उर्वशी रौतेला, राजपाल यादव, जॉन लीवर, फरीदा जलाल, लारा दत्ता, कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक जैसे सितारे नजर आने वाले हैं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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