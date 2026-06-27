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Cocktail 2 Box Office: Welcome To The Jungle के गले की फांस बनी 'कॉकटेल 2', बॉक्स ऑफिस पर कूटे इतने करोड़

Cocktail 2 Box Office Day 8: कृति सेनॉन, शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' को वेलकम टू द जंगल कड़ी टक्कर दे रही है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा रकम बटोरने में कामयाब रही है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 27, 2026 8:01 AM IST
Cocktail 2 Box Office: Welcome To The Jungle के गले की फांस बनी 'कॉकटेल 2', बॉक्स ऑफिस पर कूटे इतने करोड़

Cocktail 2 Box Office Day 8

Shahid Kapoor Kriti Sanon Rashmika Mandanna Cocktail 2 Box Office Day 8: 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) के जरिए शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी की है. इस फिल्म में शाहिद कपूर को कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के साथ रोमांस करने का मौका मिला है. शाहिद कपूर ने अपने इस मौके को पूरी तरह से भुनाया है. ये फिल्म बीते एक दिन से 'वेलकम टू द जंगल', 'मैं वापस आऊंगा', 'हॉन्टेड 3डी', गर्वनर', 'पेड्डी' और 'भारत भाग्य विधाता' जैसी फिल्मों को टक्कर दे रही है. अगर बात की जाए फिल्म 'कॉकटेल 2' की कमाई की तो रिलीज के आठवें दिन फिल्म ने अपनी कमाई कॉन्सटेंट रखी है. आठवें दिन फिल्म 'कॉकटेल 2' ने 4.25 करोड़ रुपए छापे थे. शुक्रवार को फिल्म 'कॉकटेल 2' के 5,965 शोज दिखाए गए थे. वहीं सातवें दिन भी फिल्म 'कॉकटेल 2' ने 4.25 करोड़ रुपए ही कूटे थे. यानि कि दोनों दिन फिल्म ने बराबर की कमाई की है. इसी के साथ फिल्म 'कॉकटेल 2' का ग्रॉस कलेक्शन 89.17 करोड़ रुपए हो गया है.

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कहां तक पहुंचा फिल्म 'कॉकटेल 2' का कलेक्शन

फिल्म का नेट कलेक्शन 74.75 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. फिल्म 'कॉकटेल 2' के बीते दिन का ओवरसीज कलेक्शन 50 लाख रुपए था. इसी के साथ फिल्म 'कॉकटेल 2' का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 25.50 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म 'कॉकटेल 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन आठवें दिन 114.67 करोड़ रुपए हो गया है. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'कॉकटेल 2' अब भी हार मानने के तैयार नहीं है.

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क्या होने वाला है फिल्म 'कॉकटेल 2' का हाल?

फिल्म 'कॉकटेल 2' को इस समय फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' कड़ी टक्कर दे रही है. बीते दिन ही फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है. रिलीज होते ही फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बवाल काटना शुरू कर दिया है. ऐसे में आने वाला समय फिल्म 'कॉकटेल 2' के लिए भारी साबित हो सकता है. हालांकि वीकेंड आ जाने की वजह से फिल्म 'कॉकटेल 2' को थोड़ी राहत मिल सकती है.

क्यों लोगों को पसंद आ रही है फिल्म 'कॉकटेल 2'?

फिल्म 'कॉकटेल 2' में शाहिद कपूर लव ट्राइएंगल को संभालते नजर आ रहे हैं. जहां एक तरफ शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना अपने प्यार को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं वहीं फिल्म में कृति सेनन ग्लैमर का तड़का लगा रही हैं. यही वजह है कि लोग न चाहते हुए भी फिल्म 'कॉकटेल 2' देखने जा रहे हैं. ये फैंस का प्यार ही है जिसकी वजह से फिल्म 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर लगातार नोट छाप रही है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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