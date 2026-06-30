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Cocktail 2 Collection Day 11: दूसरे सोमवार को भी थमा नहीं 'कॉकटेल 2' का जलवा, शाहिद कपूर की मूवी ने उड़ाया गर्दा, जानें कलेक्शन

Cocktail 2 Collection Day 11: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर 'कॉकटेल 2' ने अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' और कई बड़ी फिल्मों से कड़े मुकाबले के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत रखी है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 30, 2026 7:03 AM IST
Cocktail 2 Collection Day 11: दूसरे सोमवार को भी थमा नहीं 'कॉकटेल 2' का जलवा, शाहिद कपूर की मूवी ने उड़ाया गर्दा, जानें कलेक्शन

'कॉकटेल 2' का जलवा

बॉलीवुड के वर्सटाइल एक्टर शाहिद कपूर इन दिनों अपनी नई रिलीज 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) को लेकर बॉक्स ऑफिस पर छाए हुए हैं. 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस रोमांटिक-ड्रामा फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का भरपूर प्यार मिल रहा है. फिल्म में शाहिद कपूर की एक्टिंग की तारीफ हो रही है, वहीं कृति सेनन और रश्मिका मंदाना के साथ उनकी फ्रेश केमिस्ट्री लोगों का दिल जीत रही है. हालांकि, फिल्म के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बनकर अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' खड़ी है, जिसने थिएटर्स में आते ही सारा खेल बदलने की कोशिश की है. इसके बावजूद, शाहिद की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मंडे टेस्ट में पास हो गई है.

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11वें दिन भी थमा नहीं कमाई का सिलसिला

'कॉकटेल 2' को रिलीज हुए अब 11 दिन पूरे हो चुके हैं और इसके दूसरे सोमवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं. अमूमन देखा जाता है कि दूसरे हफ्ते के वीक डेज में फिल्मों की कमाई में भारी गिरावट आती है, लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं हुआ. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर वेबसाइट 'सैकनिल्क' (Sacnilk) के मुताबिक, फिल्म ने अपने 11वें दिन यानी सोमवार को 1.75 करोड़ का शानदार नेट बिजनेस किया है.

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इस नए कलेक्शन के साथ ही 'कॉकटेल 2' की भारत में अब तक की कुल नेट कमाई 84.90 करोड़ तक पहुंच गई है. फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 13.50 करोड़ का दमदार आगाज किया था. जिस रफ्तार से यह फिल्म आगे बढ़ रही है, उसे देखकर यह साफ है कि यह बहुत जल्द घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी.

फिल्मों से महा-मुकाबला

शाहिद कपूर की इस फिल्म की राह बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी आसान नहीं रही है. रिलीज के पहले दिन से ही इसे कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा है. 'कॉकटेल 2' का मुकाबला वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है', राम चरण और जाह्नवी कपूर की 'पेड्डी', बॉबी देओल की 'बंदर', कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा' और हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3डी' जैसी बड़ी फिल्मों से हुआ. रही-सही कसर हालिया रिलीज 'वेलकम टू द जंगल' ने पूरी कर दी. इतने सारे क्लैश और थिएटर्स में स्क्रीन्स बंटने के बाद भी 'कॉकटेल 2' का डटे रहना मेकर्स के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है.

14 साल पुराना है इसका शानदार इतिहास

आपको बता दें कि यह फिल्म साल 2012 में आई सुपरहिट रोमांटिक-कॉमेडी 'कॉकटेल' का सीक्वल है. पहले पार्ट में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की आइकॉनिक तिकड़ी नजर आई थी, जिसने युवाओं के बीच एक अलग ही क्रेज पैदा किया था. अब 14 साल बाद, शाहिद कपूर ने कृति और रश्मिका के साथ मिलकर उस कहानी को बेहद खूबसूरती से आगे बढ़ाया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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