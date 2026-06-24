Cocktail 2 Box Office Collection: 100 करोड़ी हुई 'कॉकटेल 2', शाहिद कपूर ने किया धमाकेदार कमबैक

Cocktail 2 Box Office Collection: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इससे पता चल रहा है कि फिल्म को दुनियाभर में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

फिल्म कॉकटेल 2 ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन पार कर लिया.

Cocktail 2 Worldwide Box Office Collection: बॉलीवुड इंडस्ट्री के चर्चित स्टार शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) सिनेमाघरों में लगी है और बीते 6 दिनों से लोगों का जमकर मनोरंजन कर रही है. ये फिल्म ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस बात की गवाही फिल्म 'कॉकटेल 2' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के आंकड़े दे रहे हैं. फिल्म ने 6 दिनों में ही 100 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. इस तरह से शाहिद कपूर ने धमाकेदार वापसी की है. इस फिल्म में कृति सेनन और रश्मिका मंदाना भी नजर आ रही हैं. आइए बताते हैं कि शाहिद कपूर की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

फिल्म 'कॉकटेल' का वर्ल्डवाइड हो गया इतना कलेक्शन

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' का बॉक्स ऑफिस पर भौकाल देखने को मिल रहा है. फिल्म ने कलेक्शन के मामले में जबरदस्त स्पीड पकड़ी है. फिल्म लोगों का ऐसा मनोरंजन कर रही है कि वर्ड ऑफ माउथ के चलते लोग सिनेमाघरों की तरफ दौड़े चल आ रहे हैं. बड़े पर्दे पर पहले से लगी फिल्में भी इस मूवी पर कुछ खास असर नहीं डाल पा रही हैं. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने रिलीज के बाद छठे दिन 5 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसके साथ ही फिल्म की कमाई बढ़कर 66 करोड़ रुपये पहुंच गई है. अगर फिल्म के वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार हो गया है. फिल्म 'कॉकटेल 2' ने 102.76 करोड़ रुपये जोड़ लिए हैं. फिल्म का कलेक्शन देखकर मेकर्स खुश हो रहें होंगे. बताते चलें कि 26 जून यानी आने वाले शुक्रवार को सिनेमाघरों में फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' रिलीज हो रही है. अब देखने वाली बात होगी कि इसका फिल्म 'कॉकटेल 2' पर कितना असर पड़ता है.

फिल्म 'कॉकटेल' का भारत में 6 दिन का नेट कलेक्शन

डे 1 - 13.50 करोड़ रुपये

डे 2 - 16.25 करोड़ रुपये

डे 3 - 17.75 करोड़ रुपये

डे 4 - 6.75 करोड़ रुपये

डे 5 - 6.75 करोड़ रुपये

डे 6 - 5.00 करोड़ रुपये

अब तक की कमाई - 66.00 करोड़ रुपये

'कॉकटेल 2' है 'कॉकटेल' का सीक्वल

होमी अदजानिया के डायरेक्शन में बनी शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' को लोग पसंद कर रहे हैं. होमी अदजानिया ने साल 2012 में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी को लेकर फिल्म 'कॉकटेल' बनाई थी. इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.