Cocktail 2 Box Office: इन 5 फिल्मों के ग्रॉस कलेक्शन को मात देने निकले शाहिद कपूर, जानिए किसने मारी बाजी?

Cocktail 2 Gross comparison Day 1: फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही पेड्डी और हॉन्टेड जैसी फिल्मों को टक्कर देनी शुरू कर दी है. चलिए जानते हैं कि कौन सी फिल्म शाहिद कपूर, कृति सेनॉन और रश्मिका मंदाना को परेशान कर रही है.

Cocktail 2 Gross comparison Day 1: फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) आखिरकार रिलीज हो चुकी है. आज आते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया है. फिल्म में शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) का काम लोगों को पसंद आ रहा है, यही वजह है जो लोग लगातार इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं. यही वजह है जो फिल्म 'कॉकटेल 2' का एडवांस बुकिंग कमाल रही. बताया जा रहा है कि पहले ही दिन फिल्म 'कॉकटेल 2' का टोटल ग्रॉस 12-15 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाला है. इसी के साथ फिल्म 'कॉकटेल 2' ने पेड्डी, भारत भाग्य विधाता, मैं वापस आऊंगा, हॉन्टेड थ्री और गवर्नर को टक्कर दे रहे हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इन सभी फिल्मों ने पहले दिन कितना ग्रॉस कलेक्शन जमा किया था. अगर बात की जाए हॉन्टेड थ्री की तो पहले दिन इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 2.50-2.75 करोड़ रुपए था. वहीं गवर्नर ने भी बॉक्स ऑफिस पर रंग जमाने की कोशिश की थी.

किसने दी 'कॉकटेल 2' को कड़ी टक्कर

मनोज बाजपेयी की इस फिल्म का पहले दिन का ग्रॉस कलेक्शन 1.08 करोड़ रुपए आंका गया है. फिल्म मैं वापस आऊंगा ने पहले दिन 1.38 करोड़ रुपए कूट डाले थे. वहीं दूसरी तरफ फिल्म भारत भाग्य विधाता भी लाइन में खड़े रहने की कोशिश कर रही है. भारत भाग्य विधाता ने पहले दिन केवल 1.19 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. इसके अलावा कॉकटेल 2' को पेड्डी भी कड़ी टक्कर दे रही है. इस फिल्म ने पहले ही दिन 112.49 करोड़ रुपए छाप डाले थे. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'कॉकटेल 2' के लिए असली मुसीबत केवल पेड्डी है. बाकी फिल्में तो बॉक्स ऑफिस पर टिक तक नहीं पा रही हैं.

फिल्म 'कॉकटेल 2' की कितनी हुई एडवांस बुकिंग?

आपको बता दें कि शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' के रिलीज से पहले ही 8.83 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो गई थी. इससे पता चलता है कि शाहिद कपूर को फिर से स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस कितने बेताब हो रहे हैं. आपको बता दें कि ओ रोमियो में भी शाहिद कपूर ने बवाल मचा दिया था. हालांकि फिल्म 'कॉकटेल 2' में शाहिद कपूर एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. वहीं लोग कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी को भी पसंद कर रहे हैं. फिल्म में कृति सेनन और रश्मिका मंदाना का लेस्बियन अवतार भी देखने को मिलने वाला है. यही वजह है जो लोग कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्ममें दिलचस्पी दिखा रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…