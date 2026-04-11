Dacoit Box Office Collection Day 1: रणवीर सिंह के साम्राज्य में 'डकैत' की सेंध! ओपनिंग डे पर कर ली 'धुरंधर 2' के बराबर की कमाई

Dacoit Box Office Collection: 10 अप्रैल 2026 को आदिवि शेष और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' रिलीज हो गई है. इस फिल्म ने पहले ही दिन 'धुरंधर 2' के पसीने छुड़ा दिए हैं.

Dacoit Box Office Collection Day 1: क्राइम थ्रिलर, डार्क ड्रामा और रियलिस्टिक सिनेमा के लिए जानें जाने वाले बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) इस बार एक्शन, रोमांस और थ्रिलर का जबरदस्त तड़का 'डकैत: एक प्रेम कथा' (Dacoit) लेकर आए हैं. आदिवि शेष (Adivi Sesh) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) स्टारर ये मूवी 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. अभी तक बॉक्स ऑफिस पर जहां 'धुरंधर 2' का एकतरफा राज चल रहा था, वहीं उसे चुनौती देने के लिए अब 'डकैत' की एंट्री हो चुकी है. हैरानी की बात तो ये है कि, रिलीज के पहले ही दिन 'डैकत' ने न सिर्फ 'धुरंधर 2' के बीच शानदार ओपनिंग की बल्कि, इसने ओपनिंग डे (Dacoit Box Office Collection Day 1) पर ही रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म के बराबर कमाई कर ली.

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