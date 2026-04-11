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Dacoit box office collection: ‘धुरंधर 2’ के बीच 'डकैत' का जलवा, मृणाल-आदिवि की फिल्म ने ओपनिंग डे पर मचाया तहलका, वर्ल्डवाइड इतनी हुई कमाई

Dacoit box office collection Day 1: आदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की मोस्ट अवेटेड एक्शन-थ्रिलर 'डकैत' ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. पहले दिन फिल्म ने भारत से लेकर विदेशों तक शानदार कमाई की है. फिल्म की कहानी और इसका क्लाईमैक्स देख लोग एकदम हैरान हैं.   

By: Shreya Pandey  |  Published: April 11, 2026 6:34 AM IST

Dacoit box office collection: ‘धुरंधर 2’ के बीच 'डकैत' का जलवा, मृणाल-आदिवि की फिल्म ने ओपनिंग डे पर मचाया तहलका, वर्ल्डवाइड इतनी हुई कमाई
'डकैत' ने वर्ल्डवाइड इतनी की कमाई

आदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की मोस्ट अवेटेड एक्शन-थ्रिलर 'डकैत' ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. पहले दिन फिल्म ने शानदार कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. जहां तेलुगु बेल्ट में फिल्म का दबदबा रहा, वहीं हिंदी बाजार में इसकी शुरुआत धीमी रही. सस्पेंस और शॉकिंग क्लाइमेक्स से भरपूर यह फिल्म दर्शकों और क्रिटिक्स के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

बॉक्स ऑफिस पर 'डकैत' का धमाका

आदिवि शेष, जिन्हें उनकी बेहतरीन स्क्रिप्टिंग और सस्पेंस फिल्मों के लिए जाना जाता है, एक बार फिर 'डकैत' के साथ बड़े पर्दे पर लौटे हैं. इस बार उनके साथ बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की जोड़ी जमी है. फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले दिन दुनिया भर में 13.57 करोड़ का शानदार ग्रॉस कलेक्शन किया है. भारत में फिल्म ने कुल 6.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. अगर भारत के ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो यह आंकड़ा 7.57 करोड़ रहा. वहीं विदेशी बाजारों में फिल्म ने 6 करोड़ की कमाई की है.

साउथ में फिल्म का बजा डंका

फिल्म की सफलता में तेलुगु वर्जन का सबसे बड़ा हाथ रहा. अकेले तेलुगु मार्केट से फिल्म ने 5.60 करोड़ नेट कमाए, जहां सिनेमाघरों में 41% की भारी ऑक्यूपेंसी देखी गई. इसके उल्टा हिंदी मार्केट में फिल्म की शुरुआत उम्मीद से थोड़ी कम रही, जहां 1,917 शो होने के बावजूद फिल्म केवल 90 लाख का ही कलेक्शन कर पाई. हिंदी बेल्ट में अभी भी धुंरधर 2 का जलवा बरकरार है. उत्तर भारत के लोग अब भी इस फिल्म को देख रहें हैं. लोग दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने सबसे ज्यादा 5.50 करोड़ का योगदान दिया, जबकि कर्नाटक से 80 लाख की कमाई हुई.

कहानी और सस्पेंस का नया तड़का

'डकैत' की कहानी एक ऐसे हत्या के दोषी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो जेल से फरार हो जाता है. उसका एकमात्र मकसद अपनी पूर्व प्रेमिका से बदला लेना है, लेकिन कहानी में आने वाले ट्विस्ट को देख आप एकदम हैरान हो जाएंगे. आदिवि शेष ने फिल्म में बहुत शानदार किरदार निभाया है. वहीं मृणाल ठाकुर ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी है. फिल्म में अनुराग कश्यप एक विचित्र पुलिस वाले की भूमिका में हैं.

फिल्म का निर्देशक

निर्देशक शनेल देव ने फिल्म को आज के दौर के अल्फा-मेल और स्टाइलाइज्ड एक्शन सिनेमा में ढालने की कोशिश की है. फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसके 'ट्विस्ट' हैं. क्लाइमेक्स समेत कुछ ट्विस्ट बहुत चौंकाने वाले हैं, जो दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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