ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • बॉक्स ऑफिस पर Dacoit का जलवा! 'धुरंधर 2' के बीच सिर्फ 48 घंटों में कर डाली छप्परफाड़ कमाई,...

बॉक्स ऑफिस पर Dacoit का जलवा! 'धुरंधर 2' के बीच सिर्फ 48 घंटों में कर डाली छप्परफाड़ कमाई, आंकड़े देख उड़ जाएंगे होश

Dacoit Box Office Collection: 10 अप्रैल 2026 को आदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की 'डकैत' ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है और बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' की सुनामी के बीच महज दो दिन में ही करोड़ों छाप डाले.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 11, 2026 11:43 PM IST

बॉक्स ऑफिस पर Dacoit का जलवा! 'धुरंधर 2' के बीच सिर्फ 48 घंटों में कर डाली छप्परफाड़ कमाई, आंकड़े देख उड़ जाएंगे होश
'डकैत' ने दूसरे दिन कितने का कलेक्शन किया?

Dacoit Box Office Collection Day 2: बॉक्स ऑफिस पर जब एक तरफ 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) जैसी बड़ी फिल्म का शोर हो, तो ऐसे में किसी और मूवी के लिए जगह बनाना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन इसी बीच बीते लंबे समय से चर्चा में बनी फेमस डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' (Dacoit) ने सिनेमाघरों में दस्तक दी है. 'डकैत' ने न सिर्फ 'धुरंधर 2' की चुनौती को एक्सेप्ट किया, बल्कि रिलीज के महज 48 घंटों में इसने करोड़ों नोट छाप डाले हैं. बता दें कि, आदिवि शेष (Adivi Sesh) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) स्टारर इस फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन ऐसी दहाड़ मारी है कि, मेकर्स को भी यकीन नहीं हो रहा होगा.

Also Read
वीकेंड आते ही 'धुरंधर 2' ने फिर पकड़ी रफ्तार, चौथे शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर मचाया हाहाकार, कर डाली करोड़ों की कमाई

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Adivi Sesh Dacoit Dacoit Box Office Collection Entertainment News Mrunal Thakur