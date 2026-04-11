बॉक्स ऑफिस पर Dacoit का जलवा! 'धुरंधर 2' के बीच सिर्फ 48 घंटों में कर डाली छप्परफाड़ कमाई, आंकड़े देख उड़ जाएंगे होश

Dacoit Box Office Collection: 10 अप्रैल 2026 को आदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की 'डकैत' ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है और बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' की सुनामी के बीच महज दो दिन में ही करोड़ों छाप डाले.

Dacoit Box Office Collection Day 2: बॉक्स ऑफिस पर जब एक तरफ 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) जैसी बड़ी फिल्म का शोर हो, तो ऐसे में किसी और मूवी के लिए जगह बनाना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन इसी बीच बीते लंबे समय से चर्चा में बनी फेमस डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' (Dacoit) ने सिनेमाघरों में दस्तक दी है. 'डकैत' ने न सिर्फ 'धुरंधर 2' की चुनौती को एक्सेप्ट किया, बल्कि रिलीज के महज 48 घंटों में इसने करोड़ों नोट छाप डाले हैं. बता दें कि, आदिवि शेष (Adivi Sesh) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) स्टारर इस फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन ऐसी दहाड़ मारी है कि, मेकर्स को भी यकीन नहीं हो रहा होगा.

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