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Dacoit Box Office Collection Day 4: Dhurandhar 2 के आगे मंडे टेस्ट में फुस्स हुई अदिवि शेष की 'डकैत'? जानें चौथे दिन कितना रहा कलेक्शन

Dacoit Box Office Collection: अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म 'डकैत' को रिलीज हुए 4 दिन हो चुके हैं और ये मूवी 'धुरंधर 2' के आगे मजबूती से टिकी हुई है. आइए जानते हैं फर्स्ट मंडे टेस्ट में इसका क्या हाल रहा.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 13, 2026 11:29 PM IST

Dacoit Box Office Collection Day 4: Dhurandhar 2 के आगे मंडे टेस्ट में फुस्स हुई अदिवि शेष की 'डकैत'? जानें चौथे दिन कितना रहा कलेक्शन
चौथे दिन 'डकैत' ने कितनी कमाई की?

Dacoit Box Office Collection Day 4: पिछले 25 दिनों से चल रही रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की आंधी में क्या अदिवि शेष (Adivi Shesh) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) की 'डकैत' (Dacoit) के पैर उखड़ गए हैं? 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली 'डकैत: एक प्रेम कथा' ने बॉक्स ऑफस पर धमाकेदार ओपनिंग की थी, वहीं अब सोमवार की अग्निपरीक्षा यानी मंडे टेस्ट के नतीजे सामने आ गए हैं. अनुराग कश्यप की सस्पेंस और हाई-ऑक्टेन एक्शन से भरपूर 'डकैत' ने वीकेंड अच्छी कमाई थी, जिसे देखते हुए उम्मीद थी कि ये वीकडेज में भी अपनी पकड़ बनाए रखेगी, लेकिन फर्स्ट मंडे के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं. आइए जानते हैं 'डकैत' ने चौथे (Dacoit Box Office Collection Day 4) दिन कितने का कलेक्शन किया?

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बॉक्स ऑफिस पर Dacoit का रंग पड़ा फीका

10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर स्टारर 'डकैत' (Dacoit Box Office Collection) एक एक्शन, रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसमें रिलीज हुए 4 दिन हो चुके हैं. फिल्म में मृणाल की एक्टिंग को खूब सराहा जा रहा है और इसने 'धुरंधर 2' की आंधी के बीच अच्छी ओपनिंग भी की थी, लेकिन वीकडेज में इसका रंग बॉक्स ऑफिस पर फीका पड़ता नजर आ रहा है.

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Dacoit ने चौथे दिन कितने का कलेक्शन किया?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत' ने ओपनिंग डे पर 6.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. दूसरे दिन इसने 6.85 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, तीसरे दिन ये कलेक्शन 6.40 पर आ पहुंचा. वहीं चौथे दिन इसमें भारी गिरावट देखी गई, जो मेकर्स के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है. दरअसल, अच्छी शुरुआत के बाद महज 4 दिनों में ही 'डकैत' की कमाई एकदम से धड़ाम हो गई. चौथे दिन फिल्म ने महज 2.70 करोड़ रुपए का ही कारोबार किया.

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डकैत का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कितना हुआ?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, अनुराग कश्यप की इस फिल्म ने चार दिनों में भारत में कुल 22.50 करोड़ रुपए कमाए हैं. इसका ग्रॉस कलेक्शन 26.24 करोड़ रुपए हो चुके हैं. वहीं अगर बात करें इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो वो 35 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक 'डकैत' ने चार दिनों में दुनियाभर में 37.89 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. हालांकि, वीकेंड पर अच्छा कमाई के बाद वीकडेज आते ही अदिवि शेष और मृणाल की फिल्म की सांसे फूलने लगी है. अब देखना ये है कि, क्या ये अपना बजट वसूल कर पाती है या नहीं... ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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