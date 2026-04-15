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Dacoit Box Office collection day 5: पहले मंगलवार को मृणाल ठाकुर की फिल्म की कमाई में आया उछाल, 5वें दिन इतनी हुई कमाई

अदीवी शेष और मृणाल ठाकुर स्टारर 'डकैत' बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है. फिल्म की कमाई में 5वें दिन यानी पहले मंगलवार को थोड़ी बढ़त मिली है. आइए जानते हैं… 

By: Shreya Pandey  |  Published: April 15, 2026 7:20 AM IST

Dacoit Box Office collection day 5: पहले मंगलवार को मृणाल ठाकुर की फिल्म की कमाई में आया उछाल, 5वें दिन इतनी हुई कमाई
डकैत ने 5वें दिन इतनी की कमाई

अदीवी शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत' इन दिनों सिनेमाघरों में लगी हुई है. फिल्म के सफर को अगर एक शब्द में कहें, तो इसे मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. जहां एक तरफ फिल्म ने शुरुआत ठीक-ठाक की थी, वहीं हफ्ते के बीच में इसकी कमाई में थोड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. हालांकि, मंगलवार का दिन फिल्म के लिए थोड़ी राहत भरी खबर लेकर आया है.

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मंगलवार को दिखी थोड़ी रिकवरी

फिल्म के पांचवें दिन यानी मंगलवार को कलेक्शन में मामूली सुधार दर्ज किया गया है. सोमवार के मुकाबले मंगलवार को फिल्म की कमाई में करीब 11.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई. 'सैकनिल्क' के आंकड़ों की मानें तो फिल्म ने मंगलवार को देशभर में 3 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही फिल्म का कुल इंडियन नेट कलेक्शन अब 25.50 करोड़ रुपये हो गया है. आपको बता दें कि फिल्म ने पहले दिन 6.55 करोड़ की कमाई की. वहीं फिल्म ने दूसरे दिन 6.85 करोड़ का कलेक्शन किया. डकैत फिल्म ने पहले रविवार को 6.40 करोड़ की कमाई की. वीकेंड के बाद फिल्म ने जब वीकडे में एंट्री की तो पहले सोमवार को फिल्म ने 2.70 करोड़ का कलेक्शन किया और पहले मंगलवार को फिल्म ने 3 करोड़ की कमाई.

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किस भाषा में कितना दम?

'डकैत' को तेलुगु और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था, लेकिन कमाई के मामले में तेलुगु वर्जन बाजी मार रहा है. मंगलवार को फिल्म ने तेलुगु में 2.25 करोड़ बटोरे, जहां सिनेमाघरों में 24% ऑक्यूपेंसी देखी गई. वहीं हिंदी दर्शकों के बीच फिल्म की पकड़ थोड़ी ढीली है, यहां मंगलवार को महज 75 लाख रुपये का कलेक्शन हुआ.

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वर्ल्डवाइड कलेक्शन का आंकड़ा

अगर विदेशी बाजारों में भी फिल्म की रफ्तार की बात करें तो इसकी रफ्तार धीमी है. पांचवें दिन ओवरसीज से करीब 75 लाख रुपये आए, जिससे कुल विदेशी कमाई 12 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. अगर दुनियाभर की कुल कमाई की बात करें, तो 5 दिनों के बाद 'डकैत' का आंकड़ा 41.69 करोड़ रुपये पर खड़ा है.

कैसी है फिल्म?

शनेल डियो के निर्देशन में बनी यह एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा है. अदीवी शेष और मृणाल ठाकुर की एक्टिंग की लोग तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन फिल्म की कहानी में थोड़ी कमजोर पड़ती दिख रही है. कई दर्शकों का कहना है कि कहानी में नयापन कम है और इमोशनल गहराई की कमी है. फिल्म में अनुराग कश्यप, प्रकाश राज और अतुल कुलकर्णी जैसे मंझे हुए कलाकार भी हैं, जिन्होंने शानदार एक्टिंग की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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