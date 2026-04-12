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Dacoit Box Office Collection: 'धुरंधर 2' की धधकती आग में झुलसी मृणाल ठाकुर की फिल्म, इतने पर अटकी कमाई

Dacoit Box Office Prediction Day 2: धुरंधर 2 के आगे अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की 'डकैत' टिकने की पूरी कोशिश कर रही है. चिए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 12, 2026 6:20 AM IST

Dacoit Box Office Collection: 'धुरंधर 2' की धधकती आग में झुलसी मृणाल ठाकुर की फिल्म, इतने पर अटकी कमाई
Dacoit Box Office Collection: 'धुरंधर 2' की धधकती आग में झुलसी मृणाल ठाकुर की फिल्म

Dacoit Box Office Collection Day 2: अदिवि शेष, मृणाल ठाकुर (Adivi Sesh and Mrunal Thakur) की फिल्म 'डकैत' (Dacoit) को रिलीज हुए 2 दिन का समय हो चुका है. रीजनल फिल्म होने के बाद भी डकैत बॉक्स पर धुरंधर 2 को कड़ी टक्कर दे रही है. अब तक किसी फिल्म ने भी इतनी हिम्मत नहीं की है. सबको पता है कि धुरंधर 2 की आंधी के आगे टिकना कितना मुश्किल है. यही वजह है जो बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 का कॉम्पिटिशन न के बराबर है. धुरंधर 2 इस मौके का पूरा फायदा उठा रही है. वहीं फिल्म 'डकैत' ने भी अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है. रिलीज के पहले दिन तो फिल्म 'डकैत' ने काफी धीमी शुरुआत की थी. हालांकि दूसरे दिन फिल्म 'डकैत' की कमाई में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है. अगर आंकड़ों की बात की जाए तो फिल्म 'डकैत' ने रिलीज के पहले 2 दिनों में 6.5 करोड़ रुपए जमा किए हैं. दूसरे दिन फिल्म की तेलुगू रीजन में ऑक्यूपेंसी में 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. दूसरे दिन इस फिल्म ने 5.6 की कमाई की. वहीं हिंदी वर्जन में फिल्म का कुल 90 लाख का कलेक्शन रहा. हिंदी में डकैत की ऑक्यूपेंसी 12 प्रतिशत नोटिस की गई है.

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फिल्म डकैत ने कैसे दी धुरंधर 2 को टक्कर?

इसी के साथ फिल्म 'डकैत' साल 2026 की चौथी तेलुगू फिल्म बन गई है जिसने जबरदस्त ओपनिंग की है. इस लिस्ट में राजा साब 62.9 करोड़, माा माना शंकरा वारा प्रशाद गुरू 41.6 करोड़, उस्ताद भगत सिंह 34.75 करोड़ का नाम शामिल है. वहीं फिल्म डकैत 6.5 करोड़ रुपए के साथ चौथे नंबर पर आकर बैठी है. कहा गलत नहीं होगा कि भले ही फिल्म डकैत धुरंधर 2 के कलेक्शन को छू भी न पा रही हो लेकिन रीजनल फिल्म होने के नाते ये फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है. वैसे भी साउथ में धुरंधर 2 का उतना बज्ज अब नहीं है. समय के साथ साउथ में धुरंधर 2 की कमाई कम हो रही है.

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फिल्म डकैत की क्या है कहानी

फिल्म 'डकैत' में एक्शन और लव का जबरदस्त कॉम्बिनेशन दिखाया गया है. फिल्म 'डकैत' एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि मशहूर डकैत है. किसी जमाने में हरि नाम के इस आदमी को प्यार में धोखा मिला था. प्यार न मिलने के बाद इसने लोगों को ही लूटना शुरू कर दिया. एक दिन इस डकैत की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है. फिल्म 'डकैत' में अदिवि शेष, मृणाल ठाकुर की जोड़ी काल लग रही है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Adivi Sesh Dacoit Dhurandhar 2 Mrunal Thakur