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Dacoit Box Office: 'धुरंधर 2' के आगे निकले मृणाल ठाकुर की फिल्म के दम, जानिए क्यों हो रहा है वीकेंड का इंतजार?

Dacoit Box Office Prediction Day 7: धुरंधर 2 के आगे अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की 'डकैत' की हालत खराब होने लगी है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 16, 2026 10:23 AM IST

Dacoit Box Office: 'धुरंधर 2' के आगे निकले मृणाल ठाकुर की फिल्म के दम, जानिए क्यों हो रहा है वीकेंड का इंतजार?
Dacoit Box Office Collection

Dacoit Box Office Collection Day 7: अदिवि शेष, मृणाल ठाकुर (Adivi Sesh and Mrunal Thakur) की फिल्म 'डकैत' (Dacoit) को रिलीज हुए 7 दिन का समय हो चुका है. एक रीजनल फिल्म होने के बाद भी डकैत बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है. अगर बात की जाए कमाई की तो गुरुवार यानी आज फिल्म ने धीमी शुरुआत की है. सुबह 10 बजे तक फिल्म डकैत ने केवल 2 लाख रुपए की कमाई की है. इस हिसाब से फिल्म डकैत का कुल कलेक्शन 31.51 करोड़ रुपए हो गया है. इंडिया में फिल्म का नेट कलेक्शन 27.07 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. आपको बता दें कि आज फिल्म डकैत के केवल 479 शो दिखाए जा रहे हैं. हालांकि ये फाइनल आंकड़े नहीं हैं. शाम तक साफ हो जाएगा कि सातवें दिन फिल्म डकैत का क्या हाल हुआ है. वहीं बात की जाए डकैत वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो इस फिल्म ने 6 दिनों में 43.89 करोड़ रुपये टमा किए हैं. कहना गलत नहीं होगा कि 7 दिनों में ये फिल्म अपने बजट का आधा कलेक्शन भी बटोर नहीं पाई है. धुरंधर के आगे ये फिल्म एक हफ्ता भी नहीं टिक पा रही है. हिंदी बेल्ट में फिल्म का खास बज नहीं देखने को मिल रहा है. हालांकि साउथ में अदिवि शेष, मृणाल ठाकुर की फिल्म को लोग खूब प्यार दे रहे हैं. बावजूद इसके अदिवि शेष, मृणाल ठाकुर की फिल्म धुरंधर 2 के आगे पानी भरती नजर आ रही है.

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भूत बंगला करने वाली है डकैत ही हालत खराब?

हालांकि माना जा रहा है कि वीकेंड पर फिल्म डकैत को फायदा मिल सकता है. हालांकि यहां ये बात नहीं भूली जानी चाहिए कि आज अक्षय कुमार भी बॉक्स ऑफिस पर हल्ला बोलने वाले हैं. अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. ऐसे में भूत बंगला की सीधी टक्कर 'डकैत' के और धुरंधर 2 से होने वाली है. धुरंधर 2 को भले से भूत बंगला के आने से कोई फर्क न पड़े लेकिन ये फिल्म फिल्म डकैत पर भारी पड़ सकती है. वैसे भी काफी समय से बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कॉमेडी फिल्म रिलीज नहीं हुई है. साथ ही साथ इस फिल्म में हॉरर का भी तड़का लगाया गया है.

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डकैत की क्या है कहानी?

फिल्म 'डकैत' एक एक्शन फिल्म है जिसमें प्यार का तड़का लगाया गया है. फिल्म में एक ऐसा लड़का दिखाया गया है जो कि प्यार में धोखा खाकर बैठा है. प्यार में मिला धोखा उसे डकैत बना देता है. इस शख्स को लगता है कि अब जिंदगी में कभी भी ये किसी का हो नहीं पाएगा. हालांकि इसी दौरान इस शख्स की मुलाकात एक लड़की से होती है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Adivi Sesh Dacoit Dhurandhar 2 Mrunal Thakur