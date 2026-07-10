Dhamaal 4 Day 1 Collection: ओपनिंग डे पर अजय देवगन और अरशद वरासी की जोड़ी ने किया कमाल? रात 9 बजे तक छाप डाले इतने करोड़

Dhamaal 4 Box Office Collection: अजय देवगन और अरशद वारसी की 'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, रात 9 बजे तक फिल्म ने करोड़ों का शानदार कलेक्शन कर लिया है. आइए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की.

ओपनिंग डे पर कैसा रहा 'धमाल 4' का हाल?

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 1: डायरेक्टर इंद्र कुमार की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' आज यानी 10 जुलाई 2026, शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. अजय देवगन (Ajay Devgn), अरशद वारसी (Arshad Warsi), रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) और जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) स्टारर इस आइकॉनिक टोली को बड़े पर्दे पर वापस देखने के लिए फैंस इस कदर उतावले थे कि, सुबह के शोज से ही थिएटर्स के बाहर लंबी कतारें देखी गईं. शुरुआती सुस्ती के बाद दोपहर और शाम के शोज में फिल्म की ऑक्यूपेंसी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि बॉक्स ऑफिस (Dhamaal 4 Box Office Collection Day 1) के आंकड़े देखकर ट्रेड एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि, फिल्म ने रात 9 बजे तक कितनी कमाई की.

एडवांस बुकिंग कलेक्शन ने बढा दी थी मेकर्स की उम्मीदें

अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी की फिल्म 'धमाल 4' ने एडवांस बुकिंग में बढ़िया कलेक्शन किया था. ऐसे में मेकर्स उम्मीद लगाकर बैठे थे कि, मूवी 12 से 13 करोड़ रुपए तक से ओपनिंग कर सकती हैं. अभी तक के सामने आए आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो मेकर्स की ये उम्मीद अभी भी कायम है. आइए जानते हैं 'धमाल 4' ने पहले दिन कितने का कलेक्शन (Dhamaal 4 Box Office Collection) किया.

Dhamaal 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

अजय देवगन और अरशद वारसी की जोड़ी ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा दिया है, जो मूवी के पहले दिन के कलेक्शन रिपोर्ट में साफ देखने को मिल रहा है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धमाल 4' ने रात 9 बजे तक 8.90 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन कर लिया है.

Day 1- 8.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 8.90 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 10.50 करोड़ रुपए

'धमाल' फ्रेंचाइजी की फिल्मों ने ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन किया था?

'धमाल'

7 सितंबर 2007 में रिलीज हुई संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और आशीष चौधरी स्टारर 'धमाल' ने ओपनिंग डे पर 2.38 करोड़ रुपए कमाए थे.

'डबल धमाल'

24 जून 2011 में रिलीज हुई संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, आशीष चौधरी, कंगना रनौत और मल्लिका शेरावत स्टारर 'डबल धमाल' ने पहले दिन 7.60 करोड़ रुपए की कमाई की थी.

'टोटल धमाल'

22 फरवरी 2019 को रिलीज हुई अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, ईशा गुप्ता स्टारर 'टोटल धमाल' ने ओपनिंग डे पर 16.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

क्या 'धमाल 4' तोड़ पाएगी ये रिकॉर्ड?

वहीं 10 जुलाई 2026 को रिलीज हुई अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर स्टारर 'धमाल 4' ने 'धमाल' और 'डबल धमाल' का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया है, लेकिन अब सबकी नजर 'टोटल धमाल' के रिकॉर्ड पर बनी हुई है. क्या 'धमाल' फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट तीसरे पार्ट के ओपनिंग डे का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…