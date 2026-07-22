Dhamaal 4 Box Office Collection Day 12: 'धमाल 4' ने 12वें दिन फिर दिखाया जलवा, बॉक्स ऑफिस पर छापे ताबड़तोड़ नोट

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 12: हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' के रिलीज के बावजूद, अजय देवगन स्टारर 'धमाल-4' का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है. रिलीज के 12वें दिन फिल्म की कमाई में 23.1% का उछाल आया है.

'धमाल 4' ने फिर दिखाया जलवा

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 12: हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'द ओडिसी' की आंधी दुनियाभर के सिनेमाघरों में भले ही चल रही हो, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'धमाल-4' अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. फिल्म का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. सोमवार को कलेक्शन में हल्की सुस्ती देखने के बाद, 12वें दिन यानी मंगलवार को फिल्म ने शानदार वापसी की और इसके बिजनेस में भारी-भरकम उछाल दर्ज किया गया.

12वें दिन का टोटल कलेक्शन

ट्रेड वेबसाइट 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के अनुसार, इंदर कुमार के निर्देशन में बनी 'धमाल-4' ने 12वें दिन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त स्पीड पकड़ी. सोमवार के मुकाबले मंगलवार को फिल्म के कलेक्शन में लगभग 23.1 फीसदी की शानदार ग्रोथ देखी गई. वर्किंग डे होने के बावजूद दर्शकों की भारी भीड़ सिनेमाघरों में उमड़ी. फिल्म ने मंगलवार को सिंगल डे पर तकरीबन 4 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जो किसी भी फिल्म के दूसरे हफ्ते के कामकाजी दिन के लिए बेहद मजबूत आंकड़े माने जाते हैं.

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

मंगलवार की इस कमाई के साथ 'धमाल-4' का भारत में कुल नेट कलेक्शन 131.75 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है. देश के साथ ओवरसीज मार्केट में भी अजय देवगन और उनकी पलटन का जलवा कायम है. फिल्म ने अब तक विदेशी बाजारों से करीब 22.30 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. अगर दुनिया भर के कुल बिजनेस की बात करें, तो क्रिटिक्स की मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद 'धमाल-4' महज 12 दिनों के भीतर वर्ल्डवाइड 179.10 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में सफल रही है.

कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड किए पस्त

'धमाल-4' की इस आंधी ने हालिया रिलीज हुई कई बड़ी फिल्मों जैसे 'वेलकम टू द जंगल' और 'ऐल्फा' के बॉक्स ऑफिस सफर को खत्म कर दिया है. फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख और अरशद वारसी के अलावा जावेद जाफरी, रवि किशन और अंजलि आनंद जैसे कलाकारों की कॉमेडी टाइमिंग दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही है.

ओटीटी पर दस्तक देगी 'धमाल 4'

सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब फैंस इसके ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.