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Dhamaal 4 Day 6 Collection: टूट गए पुराने सारे रिकॉर्ड, अजय देवगन की फिल्म ने 6 दिनों में कूट डाले इतने करोड़

Dhamaal 4 Collection: बॉक्स ऑफिस पर 'धमाल 4' का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. रिलीज के 6 दिनों में ही फिल्म ने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए जानते हैं 'धमाल 4' ने छठे दिन कितने का कलेक्शन किया.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 15, 2026 9:33 PM IST
Dhamaal 4 Day 6 Collection: टूट गए पुराने सारे रिकॉर्ड, अजय देवगन की फिल्म ने 6 दिनों में कूट डाले इतने करोड़

'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 6: अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी स्टारर कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' (Dhamaal 4) ने रिलीज के बाद से ही थिएटर्स में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि, अच्छे-अच्छे मेकर्स के पसीने छूट गए हैं. 'धमाल 4' ने सिनेमाघरों में 6 दिनों का सफर तय कर लिया है और इन 6 दिनों में ही मूवी ने करोड़ों का कारोबार कर लिया है. खास बात ये है कि, मूवी ने इस वीकेंड पर 'धमाल' फ्रेंचाइजी की सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए. आइए जानते हैं अजय देवगन और अरशद वारसी की पलटन की इस पिक्चर ने 6 दिनों में कुल कितना कलेक्शन किया.

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Dhamaal फ्रेंजाइजी के तोड़े रिकॉर्ड

आपको बता दें कि, रिलीज के महज 6 दिनों के अंदर इस फिल्म ने कमाई के वो जादुई आंकड़े छू लिए हैं, जिसने इस फ्रेंचाइजी की पिछली सभी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को मलबे की तरह उड़ा दिया है. वीकेंड की ऐतिहासिक सफलता के बाद, अब छठे दिन के भी शानदार कलेक्शन के आंकड़े सामने आए हैं.

Dhamaal 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी स्टारर फिल्म 'धमाल 4' ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 4.15 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया है और इसी के साथ मूवी का नेट कलेक्शन 88.09 करोड़ रुपए पहुंच गया है.

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Day 1- 14.00 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 2- 22.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 3- 28.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 4- 8.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 5- 9.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 6- 4.84 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 88.09 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 104.34 करोड़ रुपए

कितना है Dhamaal 4 का बजट?

वहीं, अगर बात करें मल्टी स्टारर फिल्म 'धमाल 4' के बजट की तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मूवी को बनाने में कुल 200 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा आया है. यह बजट इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों के मुकाबले सबसे बड़ा है और 6 दिनों में इसने करीब 88.09 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

नोट: 'धमाल 4' के छठे दिन के कलेक्शन के दिए गए आंकड़ें रात 9 बजे तक आई रिपोर्ट के मुताबिक है. इसकी फाइनल रिपोर्ट आने के बाद इनके आंकड़ों में बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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