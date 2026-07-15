google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Box Office
  • Dhamaal 4 Box Office Collection: ‘धमाल 4’ का बॉक्स ऑफिस पर मंगल-ही-मंगल, 5वें दिन नोटों की बारिश से ...

Dhamaal 4 Box Office Collection: ‘धमाल 4’ का बॉक्स ऑफिस पर मंगल-ही-मंगल, 5वें दिन नोटों की बारिश से गदगद हुए मेकर्स!

Dhamaal 4 Box Office Collection: मंडे टेस्ट में हल्की गिरावट के बाद 'धमाल 4' ने ट्यूसडे को शानदार वापसी की. यह फिल्म अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी शतक लगाने के बेहद करीब है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: July 15, 2026 6:55 AM IST
Dhamaal 4 Box Office Collection: ‘धमाल 4’ का बॉक्स ऑफिस पर मंगल-ही-मंगल, 5वें दिन नोटों की बारिश से गदगद हुए मेकर्स!

'धमाल 4' ने मंगलवार को की शानदार कमाई

सिनेमाघरों में इन दिनों कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लग रहा है. 'वेलकम टू द जंगल' और 'एल्फा' जैसी बड़ी रिलीज के बाद दर्शकों के बीच पहुंची 'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बरसात कर रही है. फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज इस कदर है कि शुरुआती खतरों और क्रिटिक्स की ठंडी प्रतिक्रिया को दरकिनार करते हुए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को फिल्म के कलेक्शन में जो उछाल आया है, उसने ट्रेड एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है.

Alpha VS Welcome To The Jungle Box Office: धमाल 4 के आगे हुआ अक्षय कुमार और आलिया भट्ट की फिल्म का सूपड़ा साफ, बॉक्स ऑफिस पर मचा कोहराम
Also Read

Alpha VS Welcome To The Jungle Box Office: धमाल 4 के आगे हुआ अक्षय कुमार और आलिया भट्ट की फिल्म का सूपड़ा साफ, बॉक्स ऑफिस पर मचा कोहराम

मंगलवार को पलटी बाजी

बीते शुक्रवार, 10 जुलाई को रिलीज हुई अजय देवगन और रितेश देशमुख की इस मल्टीस्टारर फिल्म ने 14 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग के साथ अपने सफर की शुरुआत की थी. वीकेंड पर तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया. शनिवार को फिल्म के खाते में 22.5 करोड़ रुपये आए, वहीं रविवार को इसने 28.5 करोड़ रुपये का धमाकेदार बिजनेस किया. हालांकि, हर फिल्म की तरह 'धमाल 4' को भी सोमवार की मंदी का सामना करना पड़ा और इसकी कमाई गिरकर 8.75 करोड़ रुपये पर आ गई थी. लेकिन असली ट्विस्ट मंगलवार को आया, जब फिल्म ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को फिल्म के कलेक्शन में करीब 8.6 प्रतिशत की बढ़त देखी गई और इसने एक ही दिन में 9.50 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई कर डाली.

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में कैसा रहा 'धमाल 4' का हाल? चौथे दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश
Also Read

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में कैसा रहा 'धमाल 4' का हाल? चौथे दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शतक लगाने की तैयारी

'धमाल 4' ने ग्लोबल मार्केट में तो पहले ही झंडे गाड़ दिए हैं. 'वेलकम टू द जंगल' की राह पर चलते हुए इस फिल्म ने महज चार दिनों के भीतर दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. अब इस फिल्म की नजरें भारतीय बाजार में शतक बनाने पर टिकी हैं. पांच दिनों की कुल कमाई के बाद घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का नेट कलेक्शन 83.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. अब इसे 100 करोड़ रुपये के प्रतिष्ठित क्लब में एंट्री मारने के लिए सिर्फ 17 करोड़ रुपये की और जरूरत है, जो कि फिल्म की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए अगले दो से तीन दिनों में आसानी से मुमकिन लग रहा है.

दुनिया भर में बजा डंका

वर्ल्डवाइड मार्केट की बात करें तो 'धमाल 4' अब तक कुल 115.44 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है. वहीं, विदेशी बाजारों से भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जहां इसने 16 करोड़ रुपये की कमाई की है. भले ही फिल्म क्रिटिक्स को यह कॉमेडी ड्रामा बहुत ज्यादा रास नहीं आया हो, लेकिन आम जनता सिनेमाघरों में हंसने-हंसाने के लिए भारी तादाद में पहुंच रही है. थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद, यह फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर भी रिलीज होने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

Aamir Khan की तीसरी शादी पर मचा बवाल, एक्टर के खिलाफ जारी हुआ फतवा! मौलाना बोले- 'यह शादी हराम है'

Next Story

Aamir Khan की तीसरी शादी पर मचा बवाल, एक्टर के खिलाफ जारी हुआ फतवा! मौलाना बोले- 'यह शादी हराम है'