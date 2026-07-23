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Dhamaal 4 Box Office Collection: 13वें दिन फिल्म के कलेक्शन में आई गिरावट, कमाई देख उड़े मेकर्स के होश

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 13: अजय देवगन स्टारर 'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है. दूसरे मंगलवार को शानदार कमाई के बाद 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई.

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By: Shreya Pandey | Published: July 23, 2026 7:03 AM IST
Dhamaal 4 Box Office Collection: 13वें दिन फिल्म के कलेक्शन में आई गिरावट, कमाई देख उड़े मेकर्स के होश

Dhamaal 4 Box Office collection

अजय देवगन और उनकी मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' को भले ही क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यूज मिले हों, लेकिन यह फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों को हंसाने में कामयाब हो रही है. रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी फिल्म की पकड़ मजबूत बनी हुई है. यह फिल्म कई फिल्मों के पसीने छुड़ा चुकी है और कई बड़ी फिल्मों से आगे निकल गई है. मंगलवार को कलेक्शन में आई शानदार तेजी के बाद अब फिल्म के 13वें दिन यानी बुधवार के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं.

बुधवार को घटी रफ्तार

दूसरे सोमवार को लगभग 3.50 करोड़ रुपये का बिजनेस करने के बाद, मंगलवार को फिल्म की कमाई में उछाल देखा गया था और इसने करीब 4 करोड़ रुपये बटोरे थे. हालांकि, बुधवार को वर्किंग डे होने का सीधा असर फिल्म की कमाई पर दिखाई दिया. सैकनिल्क की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अपने 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 2.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. वर्किंग डे होने के बाद भी करोड़ो में कमाई करना बहुत बड़ी बात है.

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वर्ल्डवाइड 200 करोड़ की ओर कमाई

देशभर में करीब 8,000 शोज में दिखाई जा रही 'धमाल 4' का प्रदर्शन अब तक काफी शानदार रहा है. भारतीय बाजार में यह फिल्म अब बहुत जल्द 150 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली है. वहीं, ओवरसीज और घरेलू मार्केट को मिलाकर फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 200 करोड़ के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गया है.

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कुल भारत नेट कलेक्शन: 13 दिनों में 133.86 करोड़ रुपये
कुल भारत ग्रॉस कलेक्शन: 160.02 करोड़ रुपये
कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 182.62 करोड़ रुपये

क्या है फिल्म की कहानी?

'धमाल' फ्रेंचाइजी की यह चौथी फिल्म चार ऐसे दोस्तों की कहानी पर आधारित है, जिनके हाथ 'M' नाम के एक खास निशान के नीचे छिपे खजाने का सुराग लगता है. इसके बाद उस खजाने को पाने के लिए शुरू होता है भाग-दौड़, कन्फ्यूजन और पेट पकड़कर हंसाने वाले कारनामों का सफर. बॉक्स ऑफिस की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले वीकेंड पर फिल्म की कमाई में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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