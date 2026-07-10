Dhamaal 4 Box Office Day 1: क्या 'टोटल धमाल' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी 'धमाल 4'? जानें 12 बजे तक कितनी हुई कमाई

Dhamaal 4 Box Office Day 1: अजय देवगन, रितेश देशमुख और आदि-मानव की पलटन 'धमाल 4' के साथ थिएटर्स में लौट आई है. इस बार कहानी में खजाने की तलाश है.

'धमाल 4' की कितनी हुई कमाई

Dhamaal 4 Box Office Day 1: अगर आप इस वीकेंड अपनी फैमिली के साथ बिना दिमाग लगाए सिर्फ हंसना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. डायरेक्टर इंद्र कुमार की सुपरहिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म 'धमाल 4' आज यानी 10 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. फिल्म में वही पुराना स्लैपस्टिक ह्यूमर, जबरदस्त कन्फ्यूजन और किरदारों का खतरनाक पागलपन कूट-कूट कर भरा है. अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी की ब्लॉकबस्टर जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने लौट आई है. फिल्म को लेकर पहले से ही मार्केट में अच्छा माहौल था, लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या यह फिल्म कमाई के मामले में कोई नया रिकॉर्ड बना पाएगी?

नए चेहरों का डबल तड़का

इस बार फिल्म की कहानी फिर से एक पागलपन से भरी रेस के इर्द-गिर्द घूमती है. पूरी पलटन इस बार किसी मामूली सोने-चांदी के पीछे नहीं, बल्कि 'जिंदगी के खजाने' को ढूंढने निकली है. लेकिन जैसा कि 'धमाल' फिल्मों में हमेशा होता है ढूंढने निकलते हैं कुछ और, और हो जाता है कुछ और. इस सफर में एक से बढ़कर एक मजेदार गलतफहमियां और ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे. इस बार कॉमेडी को और मजेदार बनाने के लिए टीम में रवि किशन, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता, उपेंद्र लिमये और अंजलि आनंद जैसे नए चेहरों की एंट्री हुई है, जो कहानी में नया रंग भर रहे हैं.

कैसी रही पहले दिन की शुरुआत?

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने दिन के शुरुआती 51 ट्रैक्ड शोज से करीब 1.10 करोड़ रुपये के मामूली कलेक्शन के साथ शुरुआत की है. हालांकि, ट्रेड पंडितों का कहना है कि ये सिर्फ सुबह के शुरुआती नंबर्स हैं. असली धमाका तो शाम और रात के शोज में होने वाला है, क्योंकि वर्किंग डे होने के बावजूद शाम को फैमिली ऑडियंस और युवाओं की भारी भीड़ थिएटर्स का रुख कर रही है. माउथ पब्लिसिटी अच्छी होने की वजह से वीकेंड पर इसके कलेक्शन में भारी उछाल आने की उम्मीद है.

क्या टूटेगा 'टोटल धमाल' का रिकॉर्ड?

फिल्म बिजनेस से जुड़े एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 'धमाल 4' अपने पहले दिन भारत में 15 से 17 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन आसानी से कर सकती है. अगर यह फिल्म 16.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती है, तो यह इस फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर बन जाएगी. इससे पहले साल 2019 में आई 'टोटल धमाल' ने पहले दिन 16.5 करोड़ की बंपर कमाई की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.