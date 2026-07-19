Dhamaal 4 Box Office Collection Day 10: 'धमाल 4' की कमाई में आया बंपर उछाल, फिल्म ने दूसरे संडे को किया इतना कलेक्शन

Dhamaal 4 Second Sunday Collection: मल्टीस्टारर फिल्म 'धमाल 4' ने रिलीज के बाद दूसरे रविवार को जबरदस्त कलेक्शन किया है. आइए बताते हैं कि फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

फिल्म धमाल 4 ने 10वें दिन छप्परफाड़ कमाई की है.

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 10: अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी जैसे सितारों से सजी फिल्म 'धमाल 4' (Dhamaal 4) ऑलरेडी 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो चुकी है. इसके बाद भी फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है. इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म 'ओडिसी' के सिनेमाघरों में आने के बाद भी फिल्म 'धमाल 4' अच्छा कलेक्शन कर रही है. मल्टीस्टारर इस फिल्म ने रिलीज के बाद दूसरे रविवार को अच्छी कमाई की है. आइए बताते हैं कि फिल्म 'धमाल 4' ने 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'धमाल 4' भर रही है मेकर्स की तिजोरी

फिल्म 'धमाल 4' को लेकर काफी बज था और फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए. जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर आई तो सिनेमाघरों के बाद लोग उमड़ पड़े. फिल्म 'धमाल 4' लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि चंद दिनों में इसे 100 करोड़ी बना दिया. ये फिल्म अभी भी लोगों के एंटरटेन कर रही है. फिल्म 'धमाल 4' के कलेक्शन में उछाल देखने को मिला है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, मल्टीस्टारर फिल्म ने रिलीज के बाद 10वें दिन यानी रविवार को रात 9 बजे तक 11.85 करोड़ रुपये कमाए थे. इस तरह से फिल्म ने अब तक 123.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म 'धमाल 4' की शनिवार की कमाई को देखते हुए रविवार को कलेक्शन में उछाल आया है. फिल्म ने शनिवार को 10.25 करोड़ रुपये कमाए थे. फिलहाल, मेकर्स फिल्म की कमाई देखकर काफी खुश होंगे.

फिल्म 'धमाल 4' की अब तक की कमाई

दिन 1 - 14 करोड़ रुपये

दिन 2 - 22.50 करोड़ रुपये

दिन 3 - 28.50 करोड़ रुपये

दिन 4 - 8.75 करोड़ रुपये

दिन 5 - 9.50 करोड़ रुपये

दिन 6 - 6.75 करोड़ रुपये

दिन 7 - 6 करोड़ रुपये

दिन 8 - 5.50 करोड़ रुपये

दिन 9 - 10.25 करोड़ रुपये

दिन 10 - 11.85 करोड़ रुपये (रात 9 बजे तक)

अब तक का कलेक्शन - 123.60 करोड़ रुपये