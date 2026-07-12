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Dhamaal 4 Box Office Day 2: खजाना छोड़िए दूसरे ही दिन अजय देवगन के हाथ लगी लॉटरी, नोट गिनते गिनते थक जाएंगे मेकर्स

Ajay Devgn, Arshad Warsi and Javed Jaffrey Film Dhamaal 4 Box Office Day 2: अजय देवगन, अरशद वारसी की फिल्म 'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 12, 2026 7:25 AM IST
Dhamaal 4 Box Office Day 2: खजाना छोड़िए दूसरे ही दिन अजय देवगन के हाथ लगी लॉटरी, नोट गिनते गिनते थक जाएंगे मेकर्स

Dhamaal 4 Box Office

Ajay Devgn, Arshad Warsi and Javed Jaffrey Film Dhamaal 4 Box Office Day 2: अजय देवगन, अरशद वारसी की फिल्म 'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की है.

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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