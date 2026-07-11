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Dhamaal 4 Box Office Collection Day 2: 'धमाल 4' की कमाई में आया जबरदस्त उछाल, 2 दिन में 50 करोड़ी हुई फिल्म

Dhamaal 4 Box Office Collection: मल्टीस्टारर फिल्म 'धमाल 4' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रही है. इस फिल्म ने सिर्फ दो दिनों में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 11, 2026 11:22 PM IST
Dhamaal 4 Box Office Collection Day 2: 'धमाल 4' की कमाई में आया जबरदस्त उछाल, 2 दिन में 50 करोड़ी हुई फिल्म

फिल्म धमाल ने दूसरे दिन की बंपर कमाई की है.

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 2: अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी समेत कई सितारों से सजी फिल्म 'धमाल 4' (Dhamaal 4) ने बॉक्स ऑफिस पर दो दिन में अपने इरादे जाहिर कर चुकी है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर जबरदस्त कमाई की थी. वहीं, दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में बंपर उछाल आया है. इसके साथ ही फिल्म ने वर्ल्डवाइड 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म 'धमाल 4' को देखने के लिए सिनेमाघरों में लोग उमड़ रहे हैं. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिल रहे रिस्पॉन्स को देखकर मेकर्स काफी खुश होंगे. इस तरह से फिल्म 'धमाल' फ्रेंचाइजी की तीन पार्ट के बाद चौथे पार्ट ने भी लोगों का जबरदस्त मनोरंजन किया है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने भारत और दुनियाभर कितनी कमाई कर ली है.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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