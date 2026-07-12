Dhamaal 4 Box Office Collection Day 3: 'धमाल 4' ने ओपनिंग वीकेंड पर की छप्परफाड़ कमाई, मुंह ताकती रह गई बाकी फिल्में

Dhamaal 4 Opening Weekend Collection: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. इस फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों में जबरदस्त कमाई की है.

फिल्म धमाल ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है.

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 3: अजय देवगन (Ajay Devgn) समेत कई सितारों से सजी फिल्म 'धमाल 4' को खूब पसंद किया जा रहा है. इसका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर साफ दिखाई दे रहा है. फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ रहे लोग मेकर्स की तिजोरियां भर रहे हैं. फिल्म 'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग वीकेंड पूरा कर लिया है. फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों में छप्परफाड़ कमाई की है. एक बार फिर साबित हो गया है कि कॉमेडी फिल्में लोगों को खूब पसंद आती है. आइए बताते हैं कि फिल्म 'धमाल 4' ने संडे को कितनी कमाई की है और ओपनिंग वीकेंड पर कितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन हो गया है.

'धमाल 4' ने ओपनिंग वीकेंड पर की धांसू कमाई

फिल्म 'धमाल 4' ने ओपनिंग वीकेंड पर धांसू शुरुआत दी है. इसके सामने बॉक्स ऑफिस पर लगीं फिल्में मुंह ताकती रह गईं और अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी जैसे सितारों से सजी मूवी ने जबरदस्त कमाई की है. इस फिल्म का जबरदस्त बज था और इसको वर्ड ऑफ माउथ का भी फायदा मिल रहा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'धमाल 4' ने पहले दिन तीन दिनों में 65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने पहले दिन 14 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 22.50 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 28.50 करोड़ रुपये की कमाई की है. वहीं, फिल्म 'धमाल 4' ने ओपनिंग वीकेंड पर वर्ल्डवाइड 92 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. इस तरह से फिल्म 100 करोड़ रुपये की कमाई से एक कदम दूर है. फिल्म के कलेक्शन को देखकर कहा जा सकता है कि ये लंबी दूरी तय करने वाली है. फिल्म के आंकड़े देखकर मेकर्स काफी खुश होंगे.

फिल्म 'धमाल' फ्रेंचाइजी ने किया कमाल

इंद्र कुमार के डायरेक्शन में फिल्म 'धमाल 4' को ही जबरदस्त रिस्पॉन्स नहीं मिला है. इससे पहले उनकी इस फ्रेंचाइजी फिल्म के तीन पार्ट को काफी पसंद किया गया था. फिल्म 'धमाल' साल 2007 में, फिल्म 'डबल धमाल' साल 2011 में, फिल्म 'टोटल धमाल' साल 2019 में और फिल्म 'धमाल 4' साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म चारों पार्ट ने लोगों का जमकर मनोरंजन किया है. फिल्म 'धमाल 4' की बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'अल्फा' और फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से टक्कर थी लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ. फिल्म 'धमाल 4' की बेहतरीन कहानी के साथ स्टार्स की शानदार एक्टिंग को सराहा जा रहा है. इस तरह से इस फिल्म में लोगों को डबल डोज मिला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.